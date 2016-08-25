 НБУ очікує падіння ВВП на п′ять відсотків у 2020 році через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2020

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Новини

НБУ очікує падіння ВВП на п'ять відсотків у 2020 році через коронавірус

Згідно з підрахунками регулятора, впродовж першого кварталу падіння економіки становило 0,5 відсотка. До кінця року ВВП України має скоротитися на п'ять відсотків, очікують у Нацбанку.

Національний банк України

До коронавірусної кризи в НБУ очікували 3,5-відсоткове зростання ВВП на поточний рік

Національний банк України (НБУ) оприлюднив прогноз впливу пандемії COVID-19 на економіку України. Згідно з поширеним у четвер, 23 квітня, прессужбою регулятора попереднім прогнозом, до кінця року валовий внутрішній продукт (ВВП) України має скоротитися на п'ять відсотків. Раніше в НБУ прогнозували 3,5 відсотка зростання на поточний рік.

"Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни", - зазначив НБУ в поширеному релізі.

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За оцінками регулятора, вплив цих факторів на економіку відчутно позначиться протягом другого кварталу цього року. "Поступове скасування карантину приведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року", - зазначається в повідомленні НБУ.

Важливість співпраці з МВФ

НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трильйона гривень (було 4,29 трильйона), на наступний - 4,36 трильйона гривень (4,68 трильйона) за інфляції (на кінець періоду) відповідно шість відсотків і п'ять відсотків.

Водночас у релізі наголошується, що ключовим фактором для реалізації такого макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Щодо наступного року, то НБУ очікує зростання ВВП на 4,3 відсотка. Попередні очікування Нацбанку щодо розвитку економіки на 2021 рік прогнозували зростання ВВП на чотири відсотки.

Незначне скорочення в першому кварталі

Водночас аналітики Нацбанку підрахували, що впродовж першого кварталу 2020 року падіння ВВП становило 0,5 відсотка. Такі дані озвучив у четвер заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час онлайн-брифінгу.

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"Ми бачимо незначне падіння (ВВП ), приблизно на 0,5 відсотка у першому кварталі. (…) ситуація була досить неоднорідна, тобто як в четвертому кварталі минулого року", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Цьогоріч Кабмін України прогнозує зниження ВВП України на 4,8 відсотка, тоді як МВФ - на 7,7 відсотка. Щодо 2021 року, аналітики МВФ очікують економічний підйом у 3,6 відсотка, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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