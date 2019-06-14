 НБУ дозволив бізнесу не продавати валютні надходження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

НБУ дозволив бізнесу не продавати валютні надходження

Національний банк України скасував вимогу для бізнесу щодо обов’язкового продажу 30 відсотків валютних надходжень. В НБУ запевнили, що валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

НБУ дозволив бізнесу не продавати валютні надходження

НБУ дозволив бізнесу не продавати валютні надходження

З 20 червня поточного року в Україні припиняє діяти норма Національного банку України (НБУ), яка зобов’язує компанії продавати 30 відсотків валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку. Як наголошується у повідомленні на сайті НБУ, опублікованому у вівторок, 18 червня, вимогу щодо обов'язкового продажу валюти скасовано "з метою подальшого спрощення ведення бізнесу".

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Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб відповів на запитання DW про перспективи відновлення співробітництва із МВФ, уповільнення темпів зростання економіки і секрет стабільності гривні. (18.06.2019)

При цьому в НБУ запевнили, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. "За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50 відсотків, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30 відсотків, бізнес загалом продавав понад 90 відсотків валюти”, - йдеться у повідомленні прес-служби НБУ. У ньому також зазначається, що валютні надходження компаній, зараховані на їхні розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу.

У такий спосіб Нацбанк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень відповідно до темпів покращення макроекономічних умов в Україні. Кінцевою метою цієї дорожньої карти є встановлення режиму вільного руху капіталу. 

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