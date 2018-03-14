 НБУ в 2019 році купив на міжбанку майже 8,5 мільярда доларів США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2019

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Економіка

НБУ в 2019 році купив на міжбанку майже 8,5 мільярда доларів США

Лише за останній тиждень 2019 року Нацбанк України придбав на міжбанківському ринку понад 1,5 мільярда доларів США.

Будівля Нацбанку України в Києві

Будівля Нацбанку України в Києві

Національний банк України (НБУ) у 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 мільярда доларів США і продав 0,53 мільярда доларів. Таким чином, український банківський регулятор за підсумками 2019 року поповнив валютні резерви за рахунок купівлі на міжбанку на 7,93 мільярда доларів.

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Як йдеться в повідомленні НБУ, оприлюдненому в суботу, 28 грудня, рекордний обсяг валюти було придбано в останній тиждень року - 1,56 мільярда доларів, з яких 730 мільйонів - на першому з листопада минулого року валютному аукціоні.

Водночас центробанк зазначив, що цього тижня він також провів і перші з середини жовтня цього року інтервенції на підтримку гривні, продавши 50 мільйонів доларів.

Офіційний курс гривні до долара в 2019 році зміцнився на 14,5 відсотка, а до євро - на 16,7 відсотка.

Станом на кінець листопада 2019 року міжнародні резерви України становили майже 22 мільярда доларів. Станом на 1 січня 2019 року вони становили 20,8 мільярда доларів.

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