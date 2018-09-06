НБУ вимагатиме повторно націоналізувати "Приватбанк" - Рожкова

Національний банк України (НБУ) наполягатиме на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо суд вирішить скасувати рішення щодо його переходу у власність держави у 2016 році. Про це в інтерв'ю агенції Reuters у середу, 15 травня, заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Передача "Приватбанку" його колишнім власникам також призведе до припинення надання банку від держави 155 мільярдів гривень задля порятунку його від неплатоспроможності, зазначила Рожкова. "Тоді банк залишиться без капіталу. Ми, як регулятор фінансового ринку, ухвалимо рішення згідно закону, який говорить нам, що ми повинні оголосити такий банк неплатоспроможним", - говорить заступниця голови НБУ.

За її словами, це означатиме або ліквідацію "Приватбанку", або його повернення у власність держави, що є більш бажаним, враховуючи його роль в економіці. Рожкова нагадала, що "Приватбанк" є наразі найбільшою кредитною установою в Україні, а його вкладниками є 20 мільйонів осіб.

Скасування націоналізації найбільшого у країні банку також зірве програму із Міжнародним валютним фондом на 3,9 мільярда доларів та підірве довіру інвесторів, впевнена заступниця голови НБУ. За її словами, питання банку, ймовірно, стане головним під час візиту місії МВФ до Києва наступного тижня.

Рожкова наголосила, що скасування націоналізації "Приватбанку" може підірвати незалежність Нацбанку, а також заохотити власників інших неплатоспроможних фінустанов оскаржувати рішення центробанку. "Якщо сьогодні ми знищимо незалежність Нацбанку як інституції, врешті-решт, це матиме негативний вплив на всіх інвесторів, а міжнародні донори та міжнародні організації припинять співпрацю", - додала Рожкова.

Колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський відмовився від коментарів. Однак раніше у квітні в інтерв'ю виданню "Економічна правда" він заявляв, що не хоче повертати собі "Приватбанк", але вимагає компенсації розміром два мільярда доларів.

Як повідомлялось, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів України пообіцяли оскаржити це рішення. Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".