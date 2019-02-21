НБУ вважає тиск на родину Валерії Гонтаревої загрозою для посадовців банку

Тиск на колишню очільницю Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву та її родину можна розцінювати як загрозу нинішнім посадовцям центробанку. Про це в четвер, 5 вересня, заявило правління НБУ. "Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім'єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ", - йдеться у коментарі правління НБУ.

Правління Нацбанку розцінює це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, а також намагання підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення - забезпечувати цінову та фінансову стабільність. Правління Нацбанку звернулося до правоохоронних органів з проханням забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, нинішнього керівництва та співробітників, а також провести розслідування цих інцидентів і притягнути винних до відповідальності.

Приводом для коментаря правління НБУ стали два інциденти упродовж останніх днів. У ніч на 5 вересня автомобіль невістки Валерії Гонтаревої облили бензином і спалили перед її будинком у центрі Києва. Минулого тижня на Валерію Гонтареву в центрі Лондона було скоєно наїзд автомобілем, на даний момент ексглава Нацбанку перебуває в лікарні. Вона вважає ці події пов'язаними й заявляє, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій. Гонтарева наголосила, що справи проти неї сфальсифіковані, і висловила сподівання, що правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин у центрі Києва.

Напередодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Гонтаревої на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у рамках розслідування справи про зловживання службовим стновищем, а ДБР доручило оперативним підрозділам інших правоохоронних органів реалізувати рішення суду, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". У квітні у пресі було розміщено повістки колишньому заступнику глави адміністрації президента Олексію Філатову, Валерії Гонтаревій та співвласнику інвестгрупи ICU Костянтину Стеценку. Їх викликали до слідчого з особливо важливих справ для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту як підозрюваних у рамках кримінального провадження стосовно бізнесмена Сергія Курченка.

Гонтарева своєю чергою заявила, що "жодним боком навіть поруч не проходила в угоді, за якою вони мені сфабрикували підозри". Вона зазначила, що зараз живе і працює в Лондоні й готова там зустрітися з прокуратурою і надати всі свідчення.

"Вони не раз літали до (ексвласника "Приватбанку" Ігоря. - Ред.) Коломойського до Швейцарії та (бізнесмена Дмитра. - Ред.) Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне - те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв'ю. Тож це знає не лише він, а й увесь світ", - заявила вона.