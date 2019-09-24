 На Google поза ЄС не поширюється ″право бути забутим″ - рішення суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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На Google поза ЄС не поширюється "право бути забутим" - рішення суду

"Право бути забутим" в інтернеті не розповсюджуватиметься на пошуковики Google поза межами ЄС. Таку ухвалу виніс Європейський суд після скарги інтернет-гіганта.

Google

Інтернет-гігант Google не має запроваджувати у своїх пошукових системах поза межами Євросоюзу так зване "право бути забутим". Таку ухвалу у вівторок, 24 вересня, виніс Європейський суд, інформує AFP. Йдеться про єдині для ЄС правила захисту інформації і особистих даних у інтернеті, згоди щодо яких міністри юстиції та внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу досягли ще у 2015 році і які набули чинності в 2018 році.

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Серед таких правил, зокрема, "право бути забутим". Якщо користувач не захоче подальшого використання своїх даних у мережі інтернет, відповідальна компанія повинна буде їх стерти - якщо не буде жодних законних підстав для збереження згаданих даних. У випадку, якщо інформацію розмістила неповнолітня особа, компанії змушені будуть реагувати іще швидше. У разі порушень інтернет-компанії зможуть бути оштрафовані на суму до двох відсотків від їхнього річного обігу.

Правила набули чинності у 2018 році. Вони передбачали також обмеження доступу посадовців та спецслужб США до даних громадян ЄС в інтернеті. Інтернет-гігант Google опротестував можливість видалення даних користувачів за правилами ЄС зі своїх  пошукових систем, таких як google.com, а також зі своїх інших сайтів, котрі працюють за межами Євросоюзу. Ухвала Європейського суду, таким чином, задовільнила скаргу компанії.

 

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