На інфраструктурному форумі в КНР підписали контракти на 64 мільярди доларів

Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін під час форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні у суботу, 27 квітня, оголосив про підписання контрактів на понад 64 мільярди доларів (57 мільярдів євро), повідомила агенція Reuters. За його словами, це дозволить відбудувати старий "шовковий шлях", який безпосередньо зв'яже Китай з Європою.

"Дедалі більше друзів та партнерів приєднаються до співробітництва. Воно отримає більш високу якість та кращі перспективи", - наголосив він. Зокрема, КНР планує будівництво нових доріг та залізниць. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що при розвитку "Нового шовкового шляху" КНР буде дотримуватися політики "нульової терпимості до корупції".

Як повідомила напередодні влада КНР напередодні, щонайменше 17 китайських державних підприємств підписали угоди на 20 мільярдів доларів. Загальна ж сума проектів в рамках "Одного поясу - одного шляху", які охоплюють країни Азії, Європи, Африки, Океанії та Південної Америки, складає близько 3,67 трильйона доларів.

Раніше деякі країни-партнери скаржилися на високу вартість проектів, започаткованих з ініціативи Китаю, а деякі західні уряди вважають цю ініціативу інструментом поширення китайського впливу. Раніше Італія та Китай підписали меморандум про співпрацю з метою реалізації глобального китайського інфраструктурного проекту "Один пояс - один шлях".