 На інфраструктурному форумі в КНР підписали контракти на 64 мільярди доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

На інфраструктурному форумі в КНР підписали контракти на 64 мільярди доларів

У рамках створення "Нового шовкового шляху" в Пекіні підписали контракти на 64 мільярди доларів, повідомив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін святкує підписання контрактів

Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін під час форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні у суботу, 27 квітня, оголосив про підписання контрактів на понад 64 мільярди доларів (57 мільярдів євро), повідомила агенція Reuters. За його словами, це дозволить відбудувати старий "шовковий шлях", який безпосередньо зв'яже Китай з Європою.

"Дедалі більше друзів та партнерів приєднаються до співробітництва. Воно отримає більш високу якість та кращі перспективи", - наголосив він. Зокрема, КНР планує будівництво нових доріг та залізниць. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що при розвитку "Нового шовкового шляху" КНР буде дотримуватися політики "нульової терпимості до корупції".

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Італія та КНР підписали меморандум про співпрацю з метою реалізації глобального китайського проекту "Один пояс - один шлях". (23.03.2019)

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас застеріг Рим від участі у китайському мегапроекті. Участь у "новому Шовковому шляху" загрожує зростанням залежності від КНР, вважає міністр. (24.03.2019)

Як повідомила напередодні влада КНР напередодні, щонайменше 17 китайських державних підприємств підписали угоди на 20 мільярдів доларів. Загальна ж сума проектів в рамках "Одного поясу - одного шляху", які охоплюють країни Азії, Європи, Африки, Океанії та Південної Америки, складає близько 3,67 трильйона доларів.

Раніше деякі країни-партнери скаржилися на високу вартість проектів, започаткованих з ініціативи Китаю, а деякі західні уряди вважають цю ініціативу інструментом поширення китайського впливу. Раніше Італія та Китай підписали меморандум про співпрацю з метою реалізації глобального китайського інфраструктурного проекту "Один пояс - один шлях".

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