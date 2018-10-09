 На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб.

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На індонезійському острові Сулавесі у вівторок, 9 жовтня, знову зафіксовані підземні поштовхи. Землетрус магнітудою 5,2 тривав п'ять секунд і спричинив паніку серед населення, проте обійшлося без жертв, повідомляє агентство dpa.

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Після руйнівного землетрусу та цунамі багато країн і організацій запропонували Індонезії допомогу. У багатьох районах країни досі тривають пошуково-рятувальні роботи. (01.10.2018)

Тим часом кількість жертв попереднього замлетрусу та цунамі, що вразили острів 28 вересня, перевищила 2000 осіб. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації з посиланням на чиновників. За даними індонезійського агентства з надзвичайних ситуацій, понад 5000 осіб зникли безвісти.

Нагадаємо, що понад 74 тисяч людей були переміщені із зони стихійного лиха, повідомив голова агентства з надзвичайних ситуацій Віллем Рампангілі. У країну продовжує надходити міжнародна допомога. Пошукові операції у враженому стихійним лихом регіоні планується завершити 11 жовтня.

 

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