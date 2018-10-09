На індонезійському острові Сулавесі стався новий землетрус

На індонезійському острові Сулавесі у вівторок, 9 жовтня, знову зафіксовані підземні поштовхи. Землетрус магнітудою 5,2 тривав п'ять секунд і спричинив паніку серед населення, проте обійшлося без жертв, повідомляє агентство dpa.

Тим часом кількість жертв попереднього замлетрусу та цунамі, що вразили острів 28 вересня, перевищила 2000 осіб. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації з посиланням на чиновників. За даними індонезійського агентства з надзвичайних ситуацій, понад 5000 осіб зникли безвісти.

Нагадаємо, що понад 74 тисяч людей були переміщені із зони стихійного лиха, повідомив голова агентства з надзвичайних ситуацій Віллем Рампангілі. У країну продовжує надходити міжнародна допомога. Пошукові операції у враженому стихійним лихом регіоні планується завершити 11 жовтня.