На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус

Через два тижні після руйнівного землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який забрав життя сотень людей, у неділю, 19 серпня, стався новий струс. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда підземних поштовхів досягла 6,3.

Епіцентр землетрусу знаходився на північний захід від міста Белантінг на сході острова на глибині семи кілометрів. Про можливих жертв і потерпілих інформації поки немає.

Внаслідок землетрусу стався новий зсув на вулкані Рінджані та були зруйновані будинки. Люди в паніці вибігали на вулиці. У районі Сембалу було пошкоджено мечеть. Землетрус також був відчутний на сусідньому острові Балі.

Це вже третій землетрус, який стався на острові протягом останнього місяця. 5 серпня в результаті підземних поштовхів загинуло 17 людей. Вже за чотири дні стався другий землетрус магнітудою 6,9, який забрав життя понад 460 людей.