 На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус

В Індонезії на острові Ломбок стався третій за останній місяць потужний землетрус. Про жертви поки не повідомляється.

Наслідки землетрусів на острові Ломбок

Наслідки землетрусів на острові Ломбок

Через два тижні після руйнівного землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який забрав життя сотень людей, у неділю, 19 серпня, стався новий струс. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда підземних поштовхів досягла 6,3.

DW.COM

Рятувальники евакуювали 540 альпіністів та туристів з вулкана Рінджані в Індонезії, які опинились в пастці через землетрус та зсуви. Серед врятованих - близько 200 іноземців. (31.07.2018)

Майже півтори тисячі осіб дістали травми, 156 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки, а 131 особа загинула внаслідок землетрусу поблизу острова Ломбок в Інонезії. (08.08.2018)

Епіцентр землетрусу знаходився на північний захід від міста Белантінг на сході острова на глибині семи кілометрів. Про можливих жертв і потерпілих інформації поки немає.

Внаслідок землетрусу стався новий зсув на вулкані Рінджані та були зруйновані будинки. Люди в паніці вибігали на вулиці. У районі Сембалу було пошкоджено мечеть. Землетрус також був відчутний на сусідньому острові Балі.

Це вже третій землетрус, який стався на острові протягом останнього місяця. 5 серпня в результаті підземних поштовхів загинуло 17 людей. Вже за чотири дні стався другий землетрус магнітудою 6,9, який забрав життя понад 460 людей.

Дивитись відео 02:10
Now live
02:10 хв

"Катастрофічне" літо: аномальна спека, землетруси, буревії (07.09.2017)

Аудіо й відео до теми

"Катастрофічне" літо: аномальна спека, землетруси, буревії (07.09.2017)  

Також за темою

Starkes Nachbeben auf Lombok

Землетрус на острові Ломбок: підтверджено загибель вже 436 людей 13.08.2018

Число загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок зросло до 436 осіб. Понад 350 тисяч людей на даний момент не мають даху над головою.

Starkes Nachbeben auf Lombok

Число жертв землетрусу на острові Ломбок зросло до 227 осіб 09.08.2018

Підтверджена кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок продовжує зростати. 9 серпня острів струсонув афтершок магнітудою 5,9.

Starkes Nachbeben auf Lombok

Землетрус в Індонезії: підтверджене число жертв зросло до 321 особи 10.08.2018

Офіційно підтверджена кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок продовжує зростати. Понад 70 тисяч будівель зруйновані, 270 тисяч людей змушені були залишити свої домівки.

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель і Путін - надійні противники в нестабільний час

Дональд Трамп змушує Меркель і Путіна згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер. 

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  