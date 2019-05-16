 На інавгураціїю Зеленського мають приїхати п′ять президентів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Новини

На інавгураціїю Зеленського мають приїхати п'ять президентів

У міністерстві закордонних справ України повідомили, що очікують на церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського п'ятьох президентів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в суботу, 18 травня, оприлюднила в Twitter дані щодо того, хто з іноземних політиків підтвердив свої наміри прибути на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

За її словами, на церемонії інавгурації очікуються п'ять президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, віце-президент Туреччини, прем'єр-міністр Молдови, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністра енергетики США, міністра оборони Канади, міністра з питань Європи з Франції, главу МЗС Польщі, а також ще понад 40 інших високих представників.

Нагадаємо, що від ФРН на інавгурацію прибуде екс-президент Крістіан Вульфф (Christian Wulff).

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Тим часом Володимир Зеленський пообіцяв у суботу створити "незручності" Верховній Раді України через рішення про призначення дати його інавгурації на понеділок, 20 травня. "Друзі, ви знаєте, що інавгурацію президента України призначено на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, ми наполягали, щоб інавгурація відбулась саме 19 травня, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян. Ну, вже Рада як проголосувала - так проголосувала, що тут скаржитись", - сказав він у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в Facebook.

Зеленський зазначив, що на інавгурації буде багато іноземних гостей, тому значна частина Києва буде перекрита. "Тому ми і хотіли, щоб це було 19 травня, у вихідний день. Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - підкреслив Зеленський.

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