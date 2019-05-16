 На інавгурацію Зеленського від ФРН прибуде екс-президент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

На інавгурацію Зеленського від ФРН прибуде екс-президент

Крістіан Вульфф представлятиме Німеччину на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Вульфф був президентом Німеччини у 2010-2012 роках.

Крістіан Вульфф

Крістіан Вульфф

Німеччину на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня представлятиме колишній президент Німеччини Крістіан Вульфф (Christian Wulff). Про це в своєму мікроблозі Twitter у п'ятницю, 17 травня, написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Пізніше інформацію про присутність Вульффа на інавгурації новообраного президента України підтвердили агенції "Інтерфакс" в МЗС Німеччини. "Можемо підтвердити, що президент у відставці Вульфф представлятиме уряд на інавгурації українського президента", - сказав представник німецького міністерства.

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Крістіан Вульфф у 2003-2010 роках був прем'єр-міністром федеральної землі Нижня Саксонія. У 2010 році став десятим президентом ФРН. У 2012 році він пішов у відставку через корупційний скандал. Пізніше йому були висунуті обвинувачення прокуратурою, однак у 2014 році суд виправдав екс-президента. 

Парламент України призначив інавгурацію Зеленського на 10 годину у понеділок, 20 травня. Сам Зеленський через Facebook запросив усіх охочих в парк біля Верховної Ради. "Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч", - написав новообраний президент ввечері 17 травня.

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