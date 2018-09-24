 На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві. Причиною стали серпневі заяви Маска про перетворення Tesla на приватну компанію. Регулятор через суд домагається усунення Маска від управління фірмою.

Ілон Маск

Ілон Маск

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC)  в четвер, 27 вересня, подала до суду на засновника Tesla Ілона Маска, звинувативши його у шахрайстві, інформує агенція  dpa. На думку регулятора, Маск увів інвесторів в оману низкою твітів щодо перетворення компанії на приватну. Позов подано до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка.

DW.COM

Компанія Ілона Маска підписала договір з першим космічним туристом, котрий вирушить у політ навколо супутника Землі. Ім'я туриста-першопрохідця оприлюднять 17 вересня. (14.09.2018)

Американська компанія Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Ілон Маск повідомив, що акціонери не підтримали ідею щодо викупу акцій компанії. (25.08.2018)

Ілон Маск заявив про готовність перетворити Tesla з публічної на приватну компанію. Після цього акції виробника електромобілів різко подорожчали. (07.08.2018)

Комісія вимагає заборонити Маску обіймати посади керівника публічної компанії. Оскільки діяльність Tesla тісно пов'язана з іменем її засновника і керівника, акції компанії у післябіржовій торгівлі 27 вересня просіли на 12 відсотків.

Ілон Маск у свою чергу зазначив, що "прикро вражений" діями комісії і назвав закиди на свою адресу несправедливими. "Я завжди діяв в інтересах правди, відкритості та інвесторів. Доброчесність - найважливіша цінність в моєму житті", - заявив відприємець.

Нагадаємо, що 7 серпня 2018 року Маск написав на своїй сторінці в мережі Twitter, що розглядає можливість перетворення компанії, яка нині є публічною, на приватну, шляхом викупу акцій за ціною в 420 доларів за акцію. Після цього повідомлення, вартість акцій Tesla зросла на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю. Згодом підприємець заявив, що Tesla залишиться публічним акціонерним товариством.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


Дивитись відео 01:03
Now live
01:03 хв

Маск обіцяє покатати всіх охочих швидкісним тунелем (14.05.2018)

DW.COM

Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

Мільярдер Ілон Маск робить ставку не лише на електромобілі. Окрім свого найвідомішого проекту Tesla, підприємець родом з Південно-Африканської Республіки активно інвестує у багато інших бізнес-ідей майбутнього. (14.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Маск обіцяє покатати всіх охочих швидкісним тунелем (14.05.2018)  

Також за темою

Logo BMW Vision iNext

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Tesla Motors Elon Musk

Маск заявив, що Tesla залишиться публічною компанією 25.08.2018

Американська компанія Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Ілон Маск повідомив, що акціонери не підтримали ідею щодо викупу акцій компанії.

Australien Tesla Elon Musk

Акції Tesla підскочили після неоднозначної заяви Маска 07.08.2018

Ілон Маск заявив про готовність перетворити Tesla з публічної на приватну компанію. Після цього акції виробника електромобілів різко подорожчали.

Реклама

Докладно

Боширов і Петров у Солсбері

Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Нові результати розслідування отруєння Скрипалів є доказом участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. 

default

Трансформації бізнесу

Як німецьке товариство GIZ допомагатиме українським компаніям з енергоефективністю. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  