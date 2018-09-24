На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) в четвер, 27 вересня, подала до суду на засновника Tesla Ілона Маска, звинувативши його у шахрайстві, інформує агенція dpa. На думку регулятора, Маск увів інвесторів в оману низкою твітів щодо перетворення компанії на приватну. Позов подано до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка.

Комісія вимагає заборонити Маску обіймати посади керівника публічної компанії. Оскільки діяльність Tesla тісно пов'язана з іменем її засновника і керівника, акції компанії у післябіржовій торгівлі 27 вересня просіли на 12 відсотків.

Ілон Маск у свою чергу зазначив, що "прикро вражений" діями комісії і назвав закиди на свою адресу несправедливими. "Я завжди діяв в інтересах правди, відкритості та інвесторів. Доброчесність - найважливіша цінність в моєму житті", - заявив відприємець.

Нагадаємо, що 7 серпня 2018 року Маск написав на своїй сторінці в мережі Twitter, що розглядає можливість перетворення компанії, яка нині є публічною, на приватну, шляхом викупу акцій за ціною в 420 доларів за акцію. Після цього повідомлення, вартість акцій Tesla зросла на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю. Згодом підприємець заявив, що Tesla залишиться публічним акціонерним товариством.

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