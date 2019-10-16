 На ″Євробаченні-2020″ Росія і Україна виступлять в першому півфіналі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Новини

На "Євробаченні-2020" Росія і Україна виступлять в першому півфіналі

За результатами жеребкування, що відбулося в Роттердамі, учасники від Росії і України будуть боротися за вихід у фінал конкурсу "Євробачення-2020" в першому півфіналі. Він відбудеться 12 травня.

Український та російський учасники конкурсу братимуть участь в півфіналі 12 травня

Український та російський учасники конкурсу братимуть участь в півфіналі 12 травня

Росія і Україна поборються за вихід у фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2020" в першому півфіналі, який відбудеться 12 травня. Це випливає з результатів жеребкування учасників конкурсу, яке пройшло у вівторок, 28 січня, у Роттердамі. Фінал "Євробачення" відбудеться в цьому місті 16 травня.

Учасники від Росії і України виступлять відповідно в першій і в другій частині цього відбіркового туру. Обидві країни поки не вибрали своїх представників для участі в конкурсі.

Всього в "Євробаченні-2020" візьме участь 41 країна. Переможець минулого конкурсу автоматично потрапляє до фіналу. У Тель-Авіві у 2019 році "Євробачення" виграли Нідерланди. Відбіркові тури також не повинні проходити країни з "великої п'ятірки" - Великобританії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції, які є найбільшими платниками внесків до бюджету Європейського мовного союзу. Йому належать права на "Євробачення".

Серед інших республік колишнього Радянського Союзу в першому півфіналі 12 травня також виступлять Білорусь, Литва та Азербайджан. А в другому півфіналі 14 травня - Вірменія, Грузія Латвія, Молдова і Естонія.

Минулого року Україна не брала участь в "Євробаченні" через скандал, пов'язаний з концертами в Росії. Співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ). MARUV розповіла, що причиною рішення не їхати на "Євробачення" були "кабальні" умови договору. Їм заборонили гастролювати в Росії, а також, за її словами, хотіли заборонити будь-яку імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.

DW.COM

Для участі в українському відборі на "Євробачення-2020" виконавці не повинні мати на рахунку виступів в Росії, Криму та на окупованому Донбасі з березня 2014 року і не мають права планувати такі виступи до фіналу. (16.10.2019)

В жовтні НСТУ ухвалила нові правила проведення в Україні національного відбору для участі в "Євробаченні-2020". Зокрема, учасники відбору не повинні мати концертної діяльності чи виступів, організованих Росією чи на її території після 15 березня 2014 року. Те ж саме стосується виступів у цей період на території окупованого Криму та інших непідконтрольних Києву територіях України. Крім того, учасникам забороняється планувати чи анонсувати відповідні виступи до проведення відбору та до дати фіналу конкурсу. Також учасник має гарантувати, що не здійснював в'їзд на територію Криму з порушенням законодавства України, тобто не заїжджав на територію анексованого Росією півострова з-поза меж України.

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