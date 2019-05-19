На "Євробаченні-2019" переміг Дункан Лоренс з Нідерландів

Переможцем "Євробачення-2019" став представник Нідерландів Дункан Лоренс. Такими є результати голосування телеглядачів і національних журі 41 країни-учасниці найбільшого музичного конкурсу у світі. Вони були оголошені в Тель-Авіві, де цього року проходило "Євробачення", в ніч на неділю, 19 травня. Лоренс виграв конкурс з баладою "Arcade". В останній раз Нідерланди перемагали на "Євробаченні" в 1975 році.

Перша десятка "Євробачення-2019"

Виступ голландця був практично позбавлений будь-яких складних технічних ефектів. На відміну від представниці Австралії Кейт Міллер-Хейдке. Композицію "Zero gravity" вона разом з двома бек-вокалістами виконала на п'ятиметрових жердинах, що розгойдувалися, а також продемонструвала можливості голосової акробатики. Австралійка посіла дев'яте місце, у той час як букмекери пророкували їй "срібло".

Друге місце з композицією "Soldi" посів представник Італії Алессандро Махмуд

Сенсаційне друге місце посів представник Італії Алессандро Махмуд. Пісня переможця цьогорічного конкурсу в Сан-Ремо називається "Soldi", в ній йдеться про складні стосунки з батьком. Росіянин Сергій Лазарєв повторив свій результат 2016 року і посів третє місце. Хороших вокальних даних співака і спецефектів на сцені, які створювали панелі, що з дзеркал перетворювалися на світлодіодні екрани і знову на дзеркала, не вистачило для перемоги.

Решта місць в першій десятці розподілилися наступним чином: четвертим став Лука Ганні (Швейцарія), далі - тріо KEiiNO (Норвегія), Джон Лундвік (Швеція), Чингіз (Азербайджан), Тамара Тодевська (Північна Македонія), Кейт Міллер-Хейдке (Австралія) і на десятому місці - група Hatari (Ісландія).

Росіянин Сергій Лазарєв посів третє місце

Новий провал Німеччини на "Євробаченні"

Німеччину на конкурсі в Тель-Авіві представляв дует S!Sters у складі 19-річної Карлотти Труман (Carlotta Truman) та 26-річної Лаури Кестель (Laura Kästel). Вони виконали пісню "Sister". Головний меседж проекту - заклик до солідарності між жінками. Німкені посіли 24-те з 26 місць і не отримали жодного пункту за результатами голосування глядачів. З 2015 року Німеччина на "Євробаченні" два рази посідала останнє місце і один раз - передостаннє. Цю статистику покращило лише четверте місце Міхаеля Шульте (Michael Schulte) на конкурсі в Лісабоні минулого року. Україна цього року не брала участь в конкурсі, оскільки співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України.

Дует S!Sters з Німеччини

Особливості "Євробачення" в Ізраїлі

Традиційно одним з кульмінаційних моментів "Євробачення" є оголошення результатів голосування національних журі країн-учасниць (причому не тільки фіналу, а й півфіналів) і телеглядачів. Цього року організатори приготували глядачам кілька сюрпризів. Так, кілька переможців і призерів "Євробачення" минулих років виконали під час глядацького голосування пісні своїх колег по конкурсу.

Зокрема, Елені Фурейра, яка посіла друге місце в Лісабоні, заспівала "Dancing Lasha Tumbai" "срібного" призера "Євробачення-2007" Вєрки Сердючки (Андрій Данилко). А Сердючка виконала пісню переможниці минулого року Нетти Барзілай "Toy". Кончіта заспівала пісню "Heroes" шведа Монса Зелмерлева, а той виконав композицію Елені Фурейри "Fuego".

Виступ Мадонни

Спеціальною гостею конкурсу стала поп-зірка Мадонна. Після "Євробачення-2016" в Стокгольмі (там гостем був Джастін Тімберлейк) - це вже другий випадок, коли американські поп-зірки виступають на європейському конкурсі. Мадонна виконала свій старий хіт "Like a prayer" і вперше - композицію "Future" з нового альбому "Madame X". Він надійде в продаж в середині червня.

Конкурс проходив за підвищених заходів безпеки. За два тижні до фіналу палестинські екстремісти з Сектора Гази піддали Ізраїль ракетному обстрілу. До бойкоту конкурсу закликали критики ізраїльської влади за її політику щодо палестинців. Ортодоксальні євреї були незадоволені тим, що проведення "Євробачення" порушує шабат.

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