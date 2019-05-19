На "Євробаченні-2019" переміг Дункан Лоренс з Нідерландів

Переможцем "Євробачення-2019" став представник Нідерландів Дункан Лоренс. Такими є результати голосування телеглядачів і національних журі 41 країни-учасниці найбільшого музичного конкурсу у світі. Вони були оголошені в Тель-Авіві, де цього року проходило "Євробачення", в ніч на неділю, 19 травня. Лоренс виграв конкурс з баладою "Arcade". В останній раз Нідерланди перемагали на "Євробаченні" в 1975 році.
Перша десятка "Євробачення-2019"
Виступ голландця був практично позбавлений будь-яких складних технічних ефектів. На відміну від представниці Австралії Кейт Міллер-Хейдке. Композицію "Zero gravity" вона разом з двома бек-вокалістами виконала на п'ятиметрових жердинах, що розгойдувалися, а також продемонструвала можливості голосової акробатики. Австралійка посіла дев'яте місце, у той час як букмекери пророкували їй "срібло".
Друге місце з композицією "Soldi" посів представник Італії Алессандро Махмуд
Сенсаційне друге місце посів представник Італії Алессандро Махмуд. Пісня переможця цьогорічного конкурсу в Сан-Ремо називається "Soldi", в ній йдеться про складні стосунки з батьком. Росіянин Сергій Лазарєв повторив свій результат 2016 року і посів третє місце. Хороших вокальних даних співака і спецефектів на сцені, які створювали панелі, що з дзеркал перетворювалися на світлодіодні екрани і знову на дзеркала, не вистачило для перемоги.
Решта місць в першій десятці розподілилися наступним чином: четвертим став Лука Ганні (Швейцарія), далі - тріо KEiiNO (Норвегія), Джон Лундвік (Швеція), Чингіз (Азербайджан), Тамара Тодевська (Північна Македонія), Кейт Міллер-Хейдке (Австралія) і на десятому місці - група Hatari (Ісландія).
Росіянин Сергій Лазарєв посів третє місце
Новий провал Німеччини на "Євробаченні"
Німеччину на конкурсі в Тель-Авіві представляв дует S!Sters у складі 19-річної Карлотти Труман (Carlotta Truman) та 26-річної Лаури Кестель (Laura Kästel). Вони виконали пісню "Sister". Головний меседж проекту - заклик до солідарності між жінками. Німкені посіли 24-те з 26 місць і не отримали жодного пункту за результатами голосування глядачів. З 2015 року Німеччина на "Євробаченні" два рази посідала останнє місце і один раз - передостаннє. Цю статистику покращило лише четверте місце Міхаеля Шульте (Michael Schulte) на конкурсі в Лісабоні минулого року. Україна цього року не брала участь в конкурсі, оскільки співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України.
Дует S!Sters з Німеччини
Особливості "Євробачення" в Ізраїлі
Традиційно одним з кульмінаційних моментів "Євробачення" є оголошення результатів голосування національних журі країн-учасниць (причому не тільки фіналу, а й півфіналів) і телеглядачів. Цього року організатори приготували глядачам кілька сюрпризів. Так, кілька переможців і призерів "Євробачення" минулих років виконали під час глядацького голосування пісні своїх колег по конкурсу.
Зокрема, Елені Фурейра, яка посіла друге місце в Лісабоні, заспівала "Dancing Lasha Tumbai" "срібного" призера "Євробачення-2007" Вєрки Сердючки (Андрій Данилко). А Сердючка виконала пісню переможниці минулого року Нетти Барзілай "Toy". Кончіта заспівала пісню "Heroes" шведа Монса Зелмерлева, а той виконав композицію Елені Фурейри "Fuego".
Виступ Мадонни
Спеціальною гостею конкурсу стала поп-зірка Мадонна. Після "Євробачення-2016" в Стокгольмі (там гостем був Джастін Тімберлейк) - це вже другий випадок, коли американські поп-зірки виступають на європейському конкурсі. Мадонна виконала свій старий хіт "Like a prayer" і вперше - композицію "Future" з нового альбому "Madame X". Він надійде в продаж в середині червня.
Конкурс проходив за підвищених заходів безпеки. За два тижні до фіналу палестинські екстремісти з Сектора Гази піддали Ізраїль ракетному обстрілу. До бойкоту конкурсу закликали критики ізраїльської влади за її політику щодо палестинців. Ортодоксальні євреї були незадоволені тим, що проведення "Євробачення" порушує шабат.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі
Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі
Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2005 рік: "Ґринджоли" у Києві
2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2006 рік: Тіна Кароль в Афінах
2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі
На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2008 рік: Ані Лорак у Белграді
Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2009 рік: Світлана Лобода у Москві
Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2010 рік: Alyosha в Осло
На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі
2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2012 рік: Гайтана в Баку
Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме
Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені
2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі
2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2017 рік: O.Torvald у Києві
2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2018 рік: Mélovin у Лісабоні
2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".
Автор: Ірина Бойко