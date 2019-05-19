 На ″Євробаченні-2019″ переміг Дункан Лоренс з Нідерландів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

На "Євробаченні-2019" переміг Дункан Лоренс з Нідерландів

Друге місце на пісенному конкурсі в Тель-Авіві посів представник Італії Алессандро Махмуд, на третій позиції - росіянин Сергій Лазарєв.

Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоренс

Переможець "Євробачення-2019" Дункан Лоренс

Переможцем "Євробачення-2019" став представник Нідерландів Дункан Лоренс. Такими є результати голосування телеглядачів і національних журі 41 країни-учасниці найбільшого музичного конкурсу у світі. Вони були оголошені в Тель-Авіві, де цього року проходило "Євробачення", в ніч на неділю, 19 травня. Лоренс виграв конкурс з баладою "Arcade". В останній раз Нідерланди перемагали на "Євробаченні" в 1975 році.

Перша десятка "Євробачення-2019"

Виступ голландця був практично позбавлений будь-яких складних технічних ефектів. На відміну від представниці Австралії Кейт Міллер-Хейдке. Композицію "Zero gravity" вона разом з двома бек-вокалістами виконала на п'ятиметрових жердинах, що розгойдувалися, а також продемонструвала можливості голосової акробатики. Австралійка посіла дев'яте місце, у той час як букмекери пророкували їй "срібло".

Друге місце з композицією Soldi посів представник Італії Алессандро Махмуд

Друге місце з композицією "Soldi" посів представник Італії Алессандро Махмуд

Сенсаційне друге місце посів представник Італії Алессандро Махмуд. Пісня переможця цьогорічного конкурсу в Сан-Ремо називається "Soldi", в ній йдеться про складні стосунки з батьком. Росіянин Сергій Лазарєв повторив свій результат 2016 року і посів третє місце. Хороших вокальних даних співака і спецефектів на сцені, які створювали панелі, що з дзеркал перетворювалися на світлодіодні екрани і знову на дзеркала, не вистачило для перемоги.

Решта місць в першій десятці розподілилися наступним чином: четвертим став Лука Ганні (Швейцарія), далі - тріо KEiiNO (Норвегія), Джон Лундвік (Швеція), Чингіз (Азербайджан), Тамара Тодевська (Північна Македонія), Кейт Міллер-Хейдке (Австралія) і на десятому місці - група Hatari (Ісландія).

Росіянин Сергій Лазарєв посів третє місце

Росіянин Сергій Лазарєв посів третє місце

Новий провал Німеччини на "Євробаченні"

Німеччину на конкурсі в Тель-Авіві представляв дует S!Sters у складі 19-річної Карлотти Труман (Carlotta Truman) та 26-річної Лаури Кестель (Laura Kästel). Вони виконали пісню "Sister". Головний меседж проекту - заклик до солідарності між жінками. Німкені посіли 24-те з 26 місць і не отримали жодного пункту за результатами голосування глядачів. З 2015 року Німеччина на "Євробаченні" два рази посідала останнє місце і один раз - передостаннє. Цю статистику покращило лише четверте місце Міхаеля Шульте (Michael Schulte) на конкурсі в Лісабоні минулого року. Україна цього року не брала участь в конкурсі, оскільки співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України.

Дует S!Sters з Німеччини

Дует S!Sters з Німеччини

Особливості "Євробачення" в Ізраїлі

Традиційно одним з кульмінаційних моментів "Євробачення" є оголошення результатів голосування національних журі країн-учасниць (причому не тільки фіналу, а й півфіналів) і телеглядачів. Цього року організатори приготували глядачам кілька сюрпризів. Так, кілька переможців і призерів "Євробачення" минулих років виконали під час глядацького голосування пісні своїх колег по конкурсу.

Зокрема, Елені Фурейра, яка посіла друге місце в Лісабоні, заспівала "Dancing Lasha Tumbai" "срібного" призера "Євробачення-2007" Вєрки Сердючки (Андрій Данилко). А Сердючка виконала пісню переможниці минулого року Нетти Барзілай "Toy". Кончіта заспівала пісню "Heroes" шведа Монса Зелмерлева, а той виконав композицію Елені Фурейри "Fuego".

Виступ Мадонни

Виступ Мадонни

Спеціальною гостею конкурсу стала поп-зірка Мадонна. Після "Євробачення-2016" в Стокгольмі (там гостем був Джастін Тімберлейк) - це вже другий випадок, коли американські поп-зірки виступають на європейському конкурсі. Мадонна виконала свій старий хіт "Like a prayer" і вперше - композицію "Future" з нового альбому "Madame X". Він надійде в продаж в середині червня.

Конкурс проходив за підвищених заходів безпеки. За два тижні до фіналу палестинські екстремісти з Сектора Гази піддали Ізраїль ракетному обстрілу. До бойкоту конкурсу закликали критики ізраїльської влади за її політику щодо палестинців. Ортодоксальні євреї були незадоволені тим, що проведення "Євробачення" порушує шабат.

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


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