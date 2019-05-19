На "Євробаченні-2019" перемогли Нідерланди і найкрасивіша пісня

Переможцем "Євробачення-2019" в Тель-Авіві став голландець Дункан Лоренс. Букмекери знову мали рацію в своїх прогнозах. Девізом трагічної балади "Arcade" цілком міг би стати вислів "Краще менше, та краще". 25-річний Дункан Лоренс (сценічний псевдонім Дункана де Моора) виконав свою мінімалістичну композицію про нездійснене кохання, сидячи на сцені один за роялем. Зі спецефектів - невелика лампа у вигляді кулі, що світиться. Красива музика, проникливе і щире виконання - на цьогорічному "Євробаченні" цього вистачило для першого місця серед 26 учасників фіналу і 41-го разом з півфіналами.

Нідерланди і їхня любов до "Євробачення"

Це вже п'ята перемога Нідерландів в історії конкурсу. Країна бере участь в "Євробаченні" з першого конкурсу - з 1956 року. Попри те, що перемоги Нідерландів - в далекому минлому, а остання з них була в 1975 році, в цій країні у конкурсу склалася потужна група шанувальників. У центрі Амстердама в день фіналу в багатьох барах не проштовхнутися. Люди разом дивляться "Євробачення". В Амстердамі фанатам ось уже протягом понад десяти років вдається збирати найбільш представницький промо-концерт з учасниками прийдешнього конкурсу.

Фан-зона в Тель-Авіві

Те, що на ньому голландці можуть посісти перше місце, було не так вже й очевидно після підбиття підсумків голосування журі. Дункан Лоренс замикав топ-3, поступившись першим місцем Джону Лундвіку від Швеції, а другим - Тамарі Тодевській з Північної Македонії. Той дощ з вищих 12 балів, який вилився на її голову, став найбільшою несподіванкою оцінок професійних журі. Але в підсумку останнє слово залишилося за глядачами.

Алессандро Махмуд посів друге місце в конкурсі

Сенсаційне друге місце Італії

Це стосується і виступу уродженця Мілана, 26-річного Алессандро Махмуда, сина єгиптянина та італійки. Його електро-поп-реп-композиція "Soldi" ( "Гроші") присвячена складним стосункам з батьком, який залишив сім'ю і хоче від сина тільки грошей. Про це співає Махмуд, розповідаючи і свою історію. Алессандро в дитинстві тяжко пережив розлучення батьків. Цей біль глядачі могли відчути і під час виступу в Тель-Авіві. На жодній з репетицій італієць не співав так емоційно, як у вечір фіналу.

Його успіх - більмо на оці міністра внутрішніх справ Італії Сальвіні. Після перемоги Махмуда на початку року на фестивалі в Сан-Ремо прихильник жорстких заходів проти мігрантів Сальвіні написав пост у соцмережі Twitter, в якому засумнівався в тому, що виграла "правильна" пісня. Виявляється, й популісти можуть помилятися стосовно того, що справді подобається людям.

Третє місце Лазарєва та провал Німеччини

Росіянин Сергій Лазарєв посів на "Євробаченні" третє місце. Перед фіналом він невтомно роздавав інтерв'ю іноземним медіакомпаніям, щоб заручитися підтримкою фанатів в інших країнах Європи. Він дуже хотів з другої спроби перемогти на конкурсі. Однак бездоганне виконання епічної балади "Scream" ("Крик") та ефектний номер не стали запорукою перемоги.

А от німецький дует Sisters посів третє місце з кінця. Особливо прикрі нуль пунктів глядацького голосування. Головний меседж проекту - заклик до солідарності між жінками - не зачепив глядачів. Зіграти на хайпі дебатів в стилі #metoo не вийшло.

Навіщо Мадонна "Євробаченню"?

Виступ співачки Мадонни на конкурсі "Євробачення-2019"

Традиційно одним з кульмінаційних моментів "Євробачення" є оголошення результатів голосування національних журі країн-учасниць (причому не тільки фіналу, а й півфіналів) і телеглядачів. У цьому році організатори з успіхом випробували два способи утримати глядачів біля екранів телевізорів до кінця чотиригодинного шоу. Так, оголошення результатів глядацького голосування йшло по висхідній - з останнього місця підсумкових оцінок журі. Це дозволило до кінця зберегти напругу.

Другий трюк - запрошення на найбільший телевізійний музичний конкурс у світі світової зірки. Але восьмихвилинний виступ Мадонни став розчаруванням. Такого шквалу фальшивих нот, який глядачі почули в її хіті "Like a prayer", не дозволив собі жоден учасник цьогорічного фіналу "Євробачення" - навіть Серхат, який виступав за Сан-Маріно. Набагато цікавіше було почути і побачити переможців та призерів "Євробачення" минулих років, які виконали пісні своїх колег по конкурсу. А коли вони разом з переможницею "Євробачення-1979" Галі Атарі заспівали її "золоту" пісню "Hallelujah", можна було подумати, що настало Різдво. Алілуя, "Євробачення"!

Дивитись відео 03:17 Поділитись Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3E3QF Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)