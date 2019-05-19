 На ″Євробаченні-2019″ перемогли Нідерланди і найкрасивіша пісня | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.05.2019

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Політика й суспільство

На "Євробаченні-2019" перемогли Нідерланди і найкрасивіша пісня

"Євробачення" - це конкурс пісні, довело перше місце Дункана Лоренса. Виступ Мадонни став восьмихвилинним розчаруванням.

Дункан Лоренс під час виступу у фіналі Євробачення-2019

Дункан Лоренс під час виступу у фіналі "Євробачення-2019"

Переможцем "Євробачення-2019" в Тель-Авіві став голландець Дункан Лоренс. Букмекери знову мали рацію в своїх прогнозах. Девізом трагічної балади "Arcade" цілком міг би стати вислів "Краще менше, та краще". 25-річний Дункан Лоренс (сценічний псевдонім Дункана де Моора) виконав свою мінімалістичну композицію про нездійснене кохання, сидячи на сцені один за роялем. Зі спецефектів - невелика лампа у вигляді кулі, що світиться. Красива музика, проникливе і щире виконання - на цьогорічному "Євробаченні" цього вистачило для першого місця серед 26 учасників фіналу і 41-го разом з півфіналами.

Нідерланди і їхня любов до "Євробачення"

Це вже п'ята перемога Нідерландів в історії конкурсу. Країна бере участь в "Євробаченні" з першого конкурсу - з 1956 року. Попри те, що перемоги Нідерландів - в далекому минлому, а остання з них була в 1975 році, в цій країні у конкурсу склалася потужна група шанувальників. У центрі Амстердама в день фіналу в багатьох барах не проштовхнутися. Люди разом дивляться "Євробачення". В Амстердамі фанатам ось уже протягом понад десяти років вдається збирати найбільш представницький промо-концерт з учасниками прийдешнього конкурсу.

Фан-зона в Тель-Авіві

Фан-зона в Тель-Авіві

Те, що на ньому голландці можуть посісти перше місце, було не так вже й очевидно після підбиття підсумків голосування журі. Дункан Лоренс замикав топ-3, поступившись першим місцем Джону Лундвіку від Швеції, а другим - Тамарі Тодевській з Північної Македонії. Той дощ з вищих 12 балів, який вилився на її голову, став найбільшою несподіванкою оцінок професійних журі. Але в підсумку останнє слово залишилося за глядачами.

Алессандро Махмуд посів друге місце в конкурсі

Алессандро Махмуд посів друге місце в конкурсі

Сенсаційне друге місце Італії

Це стосується і виступу уродженця Мілана, 26-річного Алессандро Махмуда, сина єгиптянина та італійки. Його електро-поп-реп-композиція "Soldi" ( "Гроші") присвячена складним стосункам з батьком, який залишив сім'ю і хоче від сина тільки грошей. Про це співає Махмуд, розповідаючи і свою історію. Алессандро в дитинстві тяжко пережив розлучення батьків. Цей біль глядачі могли відчути і під час виступу в Тель-Авіві. На жодній з репетицій італієць не співав так емоційно, як у вечір фіналу.

Його успіх - більмо на оці міністра внутрішніх справ Італії Сальвіні. Після перемоги Махмуда на початку року на фестивалі в Сан-Ремо прихильник жорстких заходів проти мігрантів Сальвіні написав пост у соцмережі Twitter, в якому засумнівався в тому, що виграла "правильна" пісня. Виявляється, й популісти можуть помилятися стосовно того, що справді подобається людям.

Третє місце Лазарєва та провал Німеччини

Росіянин Сергій Лазарєв посів на "Євробаченні" третє місце. Перед фіналом він невтомно роздавав інтерв'ю іноземним медіакомпаніям, щоб заручитися підтримкою фанатів в інших країнах Європи. Він дуже хотів з другої спроби перемогти на конкурсі. Однак бездоганне виконання епічної балади "Scream" ("Крик") та ефектний номер не стали запорукою перемоги.

А от німецький дует Sisters посів третє місце з кінця. Особливо прикрі нуль пунктів глядацького голосування. Головний меседж проекту - заклик до солідарності між жінками - не зачепив глядачів. Зіграти на хайпі дебатів в стилі #metoo не вийшло.

Навіщо Мадонна "Євробаченню"?

Виступ співачки Мадонни на конкурсі Євробачення-2019

Виступ співачки Мадонни на конкурсі "Євробачення-2019"

Традиційно одним з кульмінаційних моментів "Євробачення" є оголошення результатів голосування національних журі країн-учасниць (причому не тільки фіналу, а й півфіналів) і телеглядачів. У цьому році організатори з успіхом випробували два способи утримати глядачів біля екранів телевізорів до кінця чотиригодинного шоу. Так, оголошення результатів глядацького голосування йшло по висхідній - з останнього місця підсумкових оцінок журі. Це дозволило до кінця зберегти напругу.

Другий трюк - запрошення на найбільший телевізійний музичний конкурс у світі світової зірки. Але восьмихвилинний виступ Мадонни став розчаруванням. Такого шквалу фальшивих нот, який глядачі почули в її хіті "Like a prayer", не дозволив собі жоден учасник цьогорічного фіналу "Євробачення" - навіть Серхат, який виступав за Сан-Маріно. Набагато цікавіше було почути і побачити переможців та призерів "Євробачення" минулих років, які виконали пісні своїх колег по конкурсу. А коли вони разом з переможницею "Євробачення-1979" Галі Атарі заспівали її "золоту" пісню "Hallelujah", можна було подумати, що настало Різдво. Алілуя, "Євробачення"!

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Шоу монстрів

    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


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