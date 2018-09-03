На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун

На територію Японії у вівторок, 4 вересня, обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі". Першою під його дію потрапила західна частина Японії, куди тайфун приніс сильні зливи та потужний вітер, вже спричинивши перебої у транспортному сполученні країни.

Тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру тайфуну становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Через стихію в Японії вже було скасовано понад 600 авіарейсів та призупинено курсування швидкісних потягів між містами Осака та Хіросіма, повідомляє агентство AP.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав жителів найбільш вразливих територій заходу країни до "завчасної евакуації", було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч - з портового міста Кобе. Погодна служба Японії попереджає, що тайфун "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.