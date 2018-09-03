 На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун

Через тайфун в Японії вже евакуйовано кілька сотень тисяч осіб, скасовано сотні авіарейсів. Тайфун "Джебі" може викликати зсуви та повені в країні.

Шторм в японському порту Акі, 4 вересня 2018 року

Шторм в японському порту Акі, 4 вересня 2018 року

На територію Японії у вівторок, 4 вересня, обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі". Першою під його дію потрапила західна частина Японії, куди тайфун приніс сильні зливи та потужний вітер, вже спричинивши перебої у транспортному сполученні країни.

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Понад 380 тисяч жителів Філіппін були змушені залишити свої домівки через сильний тайфун. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше шестеро осіб. (26.12.2016)

"Меранті" став найсильнішим тайфуном, який досяг Китаю в цьому році. Сила вітру за шкалою Бофорта сягнула 17 балів. (17.09.2016)

Тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру тайфуну становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Через стихію в Японії вже було скасовано понад 600 авіарейсів та призупинено курсування швидкісних потягів між містами Осака та Хіросіма, повідомляє агентство AP.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав жителів найбільш вразливих територій заходу країни до "завчасної евакуації", було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч - з портового міста Кобе. Погодна служба Японії попереджає, що тайфун "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

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