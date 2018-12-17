На що німці витрачають свої гроші

Грудень - місяць підбиття підсумків. І саме у грудні Федеральне статистичне відомство Німеччини публікує своє щорічне репрезентативне дослідження, яке дозволяє проаналізувати витрати німців. І хоча закінчується вже 2020 рік, підсумки, звичайно, підбиваються щодо 2019-го. Статистика - річ серйозна. То який же бюджет у німецькій родині? І як вона його розподіляє?

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Відразу пояснимо: мова йде тільки про споживчі товари та основні статті витрат жителів Німеччини на житло і ЖКГ. Найбільшою статтею витрат домашнього господарства (так позначається статистична одиниця) в Німеччині вже багато років залишається оплата житла і житлово-комунальних послуг. На це у німців іде більше третини всіх споживчих витрат - 34,6 відсотка. В абсолютних цифрах на оренду житла, а також на воду, газ та електрику (одним словом - ЖКГ) німці витрачають на місяць приблизно 890 євро.

У цілому споживчі витрати в Німеччині становлять в середньому 2574 євро на місяць. Обов'язкове страхування (наприклад, медичне), внески у приватні страховки і відсотки по кредитах до цієї суми не входять. Також у ці витрати не зараховуються заощадження жителів країни "на чорний день" (до того ж, звичайно, далеко не всі щось відкладають).

На другому місці після витрат на житло й комунальні послуги - ще одна досить велика стаття витрат, на яку припадає 13,8 відсотка. Це - їжа, напої та тютюнові вироби. 356 євро на місяць німецька сім'я витрачає на товари першої необхідності, якщо, звісно, не брати до уваги сигарети. Трохи менше німці витрачають на транспорт (351 євро). Це те, без чого не можна обійтися.

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А ось витрати на дозвілля, тобто на культурні й розважальні заходи, у Німеччині становлять в середньому 284 євро щомісяця. Сюди, до речі, не входить відвідування барів. На пиво й ресторани німці витрачають 157 євро. Цікаво, що ці витрати стають дедалі більшими, хоча якщо вірити окремій статистиці щодо пива, то німці почали менше його споживати. Трохи менше, ніж на їжу, вони витрачають на побутову техніку. А ось одяг і взуття - явно не головний пріоритет у німецькій родині - в середньому сім'я витрачає на одяг і взуття 106 євро на місяць.

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Водночас у німецьких родинах зросли видатки на послуги пошти та телекомунікації - 65 євро на місяць. Зрозуміло, що левова частка тут припадає на телекомунікаційні послуги. На відправлення пошти й посилок німці витрачають в середньому не більше чотирьох євро на місяць. На послуги мобільного зв'язку німецьке домашнє господарство витрачає приблизно 20 євро на місяць, на інтернет і стаціонарний телефон - близько 24 євро.

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Найменша стаття витрат німців

Найменшою статтею витрат, як і раніше, залишається освіта. На неї щомісяця припадає лише 21 євро - менше одного відсотка бюджету. У Німеччині навчання у школах і ВНЗ, за рідкісними винятками, безкоштовне.

Скільки ж залишається після всіх цих витрат у середньостатистичної німецької родини? Доходи домашнього господарства в 2019 році склали приблизно 5861 євро "чистими", а у тих, хто живе тільки на зарплату (тобто без отримання додаткових доходів від здавання в оренду нерухомого майна або відсотків за банківськими вкладами. - Ред.), - 3580 євро. Виходить, що вільними грошима у німецькій сім'ї після всіх виплат залишається від 1006 до 3287 євро. Про це свідчить статистика за 2019 рік.

Показники за рік 2020 можуть істотно змінитися через пандемію COVID-19, але про це - через рік.

Дивитись відео 04:17 Поділитись Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (23.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Wi4j Скільки коштує виростити дитину в Німеччині