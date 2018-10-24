На чому заощаджують німці

У світі 31 жовтня відзначають Міжнародний день економії. Про вміння німців економити відомо всім. Напівжартома-напівсерйозно їх навіть називають чемпіонами світу з ощадливості. І схоже, що це відповідає істині. Як показують опитування, середньостатистичний житель Німеччини вважає за краще жити економно, а все зайве відкладати про запас - адже більшості німців ясно: в умовах мінливої ​​демографічної ситуації в ФРН система соціального забезпечення в старості вже дає збої, і на одну пенсію тут в майбутньому покладатися не можна. Але є й інші причини для накопичень.

Приватні накопичення - на рекордному рівні

Бажання мати пристойний рахунок в банку і жити в своє задоволення навіть у похилому віці - другий за значимістю фактор для заощаджень. На першому ж місці - прагнення зібрати суму, потрібну для здійснення великих витрат, наприклад, покупки автомобіля. Ну, а третій фактор - задум купити нерухомість або зробити ремонт у будинку. У масштабах Німеччини особливо люблять економити жителі Нижньої Саксонії і Бремена. Найменше людей, які відкладають гроші "на чорний день", в Гамбурзі та Берліні (трохи більше 60 відсотків).

Як показують соціологічні опитування і статистика, кожен другий німець щомісяця відкладає певну суму, причому особлива перевага для накопичення грошей віддається класичній ощадній книжці - навіть незважаючи на вкрай низькі процентні ставки за вкладами, які нині пропонують європейські банки. Така вже специфіка національного менталітету: громадяни Німеччини, і передовсім жінки, вважають за краще робити інвестиції, не пов'язані з великим ризиком.

Надійність і гнучкість вкладів значно важливіша для німця, ніж їхня прибутковість. І, як видно, така установка себе виправдовує: приватні накопичення фізичних осіб в Німеччині досягли рекордного рівня. Згідно з даними Федерального банку ФРН (Bundesbank), до кінця другого кварталу 2018 року вони зросли до 5,977 трильйона євро. Це приблизно на 80 мільярдів більше, ніж у першому кварталі. В середньому, німці відкладають не менше 10 відсотків прибутків.

Доходи і витрати

У Німеччині популярним інструментом забезпечення фінансового благополуччя в старості є не тільки рахунки в банках, але й інвестиції в цінні папери (наприклад, в банківські сертифікати), а також страхування життя. Щоправда, в останні роки приватні особи почали більш активно вкладати гроші в акції. Крім того, спостерігається тенденція зростання обсягів кредитування приватних домогосподарств. Перш за все, кошти залучаються для покупки нерухомості.

За підсумками дослідження найбільшого німецького кешбек-порталу shoop.de, обсяг доходів середньостатистичного жителя Німеччини становить без малого 2800 євро нетто на місяць. Німці намагаються розпоряджатися своїми грошима розумно, дуже ретельно планують бюджет і скрупульозно ведуть облік витрат. Передовсім, зароблені гроші виділяються на оплату оренди житла або погашення кредиту на нього (це може становити половину доходів), комунальні послуги, страховки. Чимало коштів йде і на утримання автомобіля, який для більшості німців - справжня слабкість. Вже де-де, а тут вони гроші не рахують. У 2017 році автовласник в Німеччині в середньому інвестував 7269 євро в свій транспортний засіб.

На їжу німці виділяють приблизно 9 відсотків своїх доходів. У порівнянні з французами, італійцями та іспанцями, які витрачають на харчування від 13 до 15 відсотків доходів, це не так багато. Німці також економлять на електриці, причому навіть коли йдеться про різдвяні прикраси. Як показало опитування інституту маркетингових досліджень YouGov, в цьому році, наприклад, їхні будинки прикрасять на Різдво гірлянди, що налічують "всього лише" близько 16 мільярдів лампочок. Це на мільярд менше, ніж минулого року. Відповідно, знизиться і витрата електроенергії: замість 197 мільйонів євро, як в 2017 році, буде витрачено 182 мільйони євро.

Країна мандрівників і ощадливих людей

А ще німці люблять економити на воді. Тут вони переплюнули всі європейські країни. За останні два десятиліття споживання води на душу населення в Німеччині постійно знижується. Якщо на початку 1990-х одне домашнє господарство споживало близько 150 літрів води в день, то сьогодні - на 20 літрів менше. В Іспанії, наприклад, води витрачають удвічі більше.

Коли німець чистить зуби, вода з крана у нього не тече. При покупці пральної або посудомийної машини він в першу чергу звертає увагу на її економність. У кожній квартирі є лічильники витрат холодної та гарячої води. Однак всупереч стереотипу, що часом зустрічається, всією сім'єю в одній ванні, не змінюючи в ній воду, німці не миються. Це міф.

Німці віддають перевагу "економ-класу" в одязі, меблях, прикрасах. Речі від знаменитих брендів не є для них предметами першої необхідності. Якщо вони їх і купують, то тільки на розпродажах. А ось на чому жителі Німеччини не хочуть економити, так це на відпустці. Більше половини німців (59 відсотків) із задоволенням інвестують гроші в якісний відпочинок на хороших курортах або в захопливі тури, під час яких можна дізнатися багато нового, познайомитися з культурою і традиціями іншої країни.

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