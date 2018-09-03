 На Херсонщині призупинили навчання у деяких школах і дитсадках через ″Кримський титан″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

На Херсонщині призупинили навчання у деяких школах і дитсадках через "Кримський титан"

Через погіршення екологічної ситуації внаслідок викидів заводу "Кримський титан" влада Херсонської області ухвалила рішення призупинити навчання в деяких школах та дитсадках. Місцевих дітей планують оздоровити.

Шкільна освіта

Школярі в деяких районах Херсонської області не навчатимуться

Влада Херсонської області вирішила призупинити навчальний процес у школах та дитсадках на півдні регіону, які розташовані в "зонах можливих уражень" внаслідок забруднення повітря заводом "Кримський титан". Відповідне рішення "з метою упередження небажаних наслідків за фактами забруднення шкідливими речовинами атмосферного повітря" ухвалила ввечері четверга, 6 вересня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Херсонській області. Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

Згідно з повідомленням, рішення стосується насамперед тих районів області, що можуть стати зонами ураження небезпечними хімічними сполуками. Також планується провести оздоровлення "дітей - жителів населених пунктів можливого ураження - в дитячих оздоровчих таборах області", йдеться в повідомленні.

Крім того, призупинено пропуск громадян на КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" у бік півострова Крим.

DW.COM

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про евакуацію з міста Армянськ на півночі анексованого Росією Криму близько чотирьох тисяч людей. Серед них було багато дітей. За даними місцевої "влади", по медичну допомогу до міської лікарні Армянська звернулися десятки людей. Забруднення повітря сталося через викиди з заводу "Кримський титан".

Тим часом президент України Петро Порошенко виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією в Армянську.

З 24 серпня мешканці міста Армянська у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу місцевого заводу в Армянську.

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