 На Філіппінах виявили понад 500 нових островів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

На Філіппінах виявили понад 500 нових островів

Новий підрахунок провели за допомогою новітнього радіолокаційного методу. Тепер до складу держави входить 7641 острів.

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Пів тисячі островів знайшли на Філиппінах

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До складу острівної держави Філіппіни входить на 500 островів більше, ніж вважалось до цього часу. Як повідомляє у понеділок, 21 жовтня, Національне картографічне управління, їхнє число зараз складає 7641. Підрахунок провели за допомогою вдосконаленого радіолокаційного методу, передає агенція dpa. Востаннє острови держави рахували в 1945 році - тоді їх виявили 7107.

Збільшення кількості знайдених островів пояснюється використанням новітнього методу для їхнього пошуку. Філіппінський уряд використовує більш досконалі методи підрахунку з 2013 року.

Країна розташована на трьох основних архіпелагах: Лусон, де знаходиться столиця Маніла, Вісай та Мінданао. У країні мешкають близько 100 мільйонів людей. При цьому заселеними є лише близько чверті островів.

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