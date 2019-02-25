На Філіппінах виявили понад 500 нових островів

Новий підрахунок провели за допомогою новітнього радіолокаційного методу. Тепер до складу держави входить 7641 острів.
До складу острівної держави Філіппіни входить на 500 островів більше, ніж вважалось до цього часу. Як повідомляє у понеділок, 21 жовтня, Національне картографічне управління, їхнє число зараз складає 7641. Підрахунок провели за допомогою вдосконаленого радіолокаційного методу, передає агенція dpa. Востаннє острови держави рахували в 1945 році - тоді їх виявили 7107.
Збільшення кількості знайдених островів пояснюється використанням новітнього методу для їхнього пошуку. Філіппінський уряд використовує більш досконалі методи підрахунку з 2013 року.
Країна розташована на трьох основних архіпелагах: Лусон, де знаходиться столиця Маніла, Вісай та Мінданао. У країні мешкають близько 100 мільйонів людей. При цьому заселеними є лише близько чверті островів.