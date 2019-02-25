На Філіппінах виявили понад 500 нових островів

До складу острівної держави Філіппіни входить на 500 островів більше, ніж вважалось до цього часу. Як повідомляє у понеділок, 21 жовтня, Національне картографічне управління, їхнє число зараз складає 7641. Підрахунок провели за допомогою вдосконаленого радіолокаційного методу, передає агенція dpa. Востаннє острови держави рахували в 1945 році - тоді їх виявили 7107.

Збільшення кількості знайдених островів пояснюється використанням новітнього методу для їхнього пошуку. Філіппінський уряд використовує більш досконалі методи підрахунку з 2013 року.

Країна розташована на трьох основних архіпелагах: Лусон, де знаходиться столиця Маніла, Вісай та Мінданао. У країні мешкають близько 100 мільйонів людей. При цьому заселеними є лише близько чверті островів.