 На Францію подали до суду через ядерні випробування в Тихому океані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

На Францію подали до суду через ядерні випробування в Тихому океані

На Францію подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через ядерні випробування у Французькій Полінезії.

Ядерне випробування на атолі Муруроа (1971 рік)

Ядерне випробування на атолі Муруроа (1971 рік)

Проти Франції подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через наслідки ядерних випробувань у Полінезії. Про це в середу, 10 жовтня, повідомило агентство AFP з посиланням на полінезійського активіста, колишнього президента Французької Полінезії Оскара Темару. Як заявивив він напередодні в Нью-Йорку, позов подано ще 2 жовтня.

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У Французькій Полінезії обвинувачують Францію в злочинах проти людяності. Французькі ядерні випробовування, що проводилися тут у 1960-1996 роках, стали "прямим наслідком колонізації", відзначив Темару. "Ми не погодилися з їх проведенням, як стверджує Франція. Ці випробування були нав'язані нам під загрозою запровадження військового уряду", - каже активіст.

У період з 1960 по 1996 рік Франція провела провела загалом 210 ядерних виробовувань, з них 193 - на атолах Муруроа та Фангатауфа у Французькій Полінезії. Після цього чимало жителів прилеглих районів зверталися зі скаргами на різноманітні хвороби, зокрема онкологічні, причиною яких, як пыдозрюють,  могли бути випробовування. У 2010 році було прийнято закон, який визначив порядок відшкодувань, проте спілки жертв випробувань вважають їх недостатніми.

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