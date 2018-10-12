На Франкфуртському ярмарку пройшли читання творів Олега Сенцова

На українському стенді Франкфуртського книжкового ярмарку в суботу, 13 жовтня, провели читання автобіографічних оповідань Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондентка DW з місця події. Учасники акції #SaveOlegSentsov по черзі прочитали англійською та німецькою мовами чотири оповідання українського режисера, ув'язненого в Росії. Тексти читали письменники Андрій Курков та Вікторія Амеліна, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій та перекладач Юрій Дуркот.

Читання #SaveOlegSentsov організували Український інститут книги, організація PEN Ukraine та генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні. Подію відвідали кілька десятків осіб. Серед гостей були присутні євродепутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler) та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Мовчазний протест біля стенду Росії

Після читань усім охочим роздали аркуші паперу з написами #SaveOlegSentsov. Учасники підійшли до стенду РФ і влаштували мовчазний протест. На російському стенді саме тривала презентація. Спершу там запанувало мовчання, однак потім ведуча продовжила захід, ігноруючи акцію протесту.

Серед кількох десятків учасників акції були євродепутат Міхаель Ґалер, Мустафа Джемілєв, українські дипломати, журналісти та видавці, кримськотатарський активіст Алім Алієв, письменниці Вікторія Амеліна, Катерина Калитко та інші. Міхаель Ґалер від імені Європарламенту закликав РФ звільнити Олега Сенцова.

Нагадаємо, у вівторок, 9 жовтня, в Європарламенті оголосили, що Сенцов потрапив у шорт-ліст претендентів на премію Сахарова. Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у незаконно анексованому Росією Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах. Сенцов вимушено припинив голодування, оскільки, за його словами, щодо нього планували застосовувати примусове годування.

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