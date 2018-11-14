 На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими

Анґела Меркель вважає, що громадянам варто різко відмежовуватися від проявів ксенофобії. Її візит у Хемніц супроводжувався протестами.

Меркель під час дискусії у Хемніці

Меркель під час дискусії у Хемніці

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 листопада, відвідала східнонімецьке місто Хемніц. Вона закликала громадян активно виступати проти ксенофобії та правого радикалізму. Політикиня вважає хорошим знаком те, що чимало мешканців Хемніца були обурені нападами у місті, скоєними наприкінці серпня, сказала вона на зустрічі з читачами газети Freie Presse.

Крім того, канцлерка закликала східних німців бути більш упевненими у висловлюванні власної позиції. Меркель під час дискусії також довелося активно захищати свій підхід до міграційної політики. Візит глави уряду відбувся на тлі протестів: під будівлею, де вона виступала, демонстранти скандували "Меркель геть!", "Зрадниця" та "Вали звідси", зазначає агентство dpa.

Протест проти Меркель у Хемніці

Протест проти Меркель у Хемніці

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Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину. (18.09.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)

Поліція затримала десятьох учасників для встановлення їхньої особи.

Нагадаємо, що Хемніц став ареною масових виступів правих сил після вбивства в місті наприкінці серпня 35-річного місцевого мешканця. У злочині підозрюють шукачів притулку з Іраку та Сирії. Повідомлялося, що в місті мали місце також напади екстремістів на мігрантів та сутички з поліцією.

Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Радикали у місті створили ультраправе терористичне угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц"), котре планувало збройні напади на іноземців та політичних опонентів.

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Голова Бундестагу про "поранену" сильну Меркель (30.10.2018)

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Голова Бундестагу про "поранену" сильну Меркель (30.10.2018)  

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