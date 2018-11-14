На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими

Анґела Меркель вважає, що громадянам варто різко відмежовуватися від проявів ксенофобії. Її візит у Хемніц супроводжувався протестами.
Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 листопада, відвідала східнонімецьке місто Хемніц. Вона закликала громадян активно виступати проти ксенофобії та правого радикалізму. Політикиня вважає хорошим знаком те, що чимало мешканців Хемніца були обурені нападами у місті, скоєними наприкінці серпня, сказала вона на зустрічі з читачами газети Freie Presse.
Крім того, канцлерка закликала східних німців бути більш упевненими у висловлюванні власної позиції. Меркель під час дискусії також довелося активно захищати свій підхід до міграційної політики. Візит глави уряду відбувся на тлі протестів: під будівлею, де вона виступала, демонстранти скандували "Меркель геть!", "Зрадниця" та "Вали звідси", зазначає агентство dpa.
Поліція затримала десятьох учасників для встановлення їхньої особи.
Нагадаємо, що Хемніц став ареною масових виступів правих сил після вбивства в місті наприкінці серпня 35-річного місцевого мешканця. У злочині підозрюють шукачів притулку з Іраку та Сирії. Повідомлялося, що в місті мали місце також напади екстремістів на мігрантів та сутички з поліцією.
Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Радикали у місті створили ультраправе терористичне угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц"), котре планувало збройні напади на іноземців та політичних опонентів.