На тлі протестів Меркель закликала східних німців бути впевненішими

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 листопада, відвідала східнонімецьке місто Хемніц. Вона закликала громадян активно виступати проти ксенофобії та правого радикалізму. Політикиня вважає хорошим знаком те, що чимало мешканців Хемніца були обурені нападами у місті, скоєними наприкінці серпня, сказала вона на зустрічі з читачами газети Freie Presse.

Крім того, канцлерка закликала східних німців бути більш упевненими у висловлюванні власної позиції. Меркель під час дискусії також довелося активно захищати свій підхід до міграційної політики. Візит глави уряду відбувся на тлі протестів: під будівлею, де вона виступала, демонстранти скандували "Меркель геть!", "Зрадниця" та "Вали звідси", зазначає агентство dpa.

Протест проти Меркель у Хемніці

Поліція затримала десятьох учасників для встановлення їхньої особи.

Нагадаємо, що Хемніц став ареною масових виступів правих сил після вбивства в місті наприкінці серпня 35-річного місцевого мешканця. У злочині підозрюють шукачів притулку з Іраку та Сирії. Повідомлялося, що в місті мали місце також напади екстремістів на мігрантів та сутички з поліцією.

Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Радикали у місті створили ультраправе терористичне угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц"), котре планувало збройні напади на іноземців та політичних опонентів.