На тлі пандемії COVID-19: іноземним студентам у США загрожує депортація

Коли Карлос Енріке Ібарра у понеділок побачив перший пост у Facebook про нові правила онлайн-курсів в університеті, який оприлюднила його подруга, він іще особливо ні про що не хвилювався. Як Ібарра, так і авторка посту - іноземні студенти в Університеті штату Нью-Мексико в Альбукерке, США. Для Ібарри за місяць починається останній курс навчання, протягом якого він планує завершити свою докторську дисертацію в галузі іспанської лінгвістики. Мексиканський аспірант виходив з того, що його подруга у Facebook скаржилася на нові вимоги університету в новому семестрі. Впродовж дня дедалі більше його друзів ділилися статтями на ту ж саму тему, і Ібарра зрозумів, що йдеться не про правила університету, а про повідомлення органів міграції та митниці США та, відповідно, можливо, і про його майбутнє.

Імміграційні органи США у понеділок оголосили про завершення дії винятку з правил, згідно з якими візи видаються лише студентам з-за кордону, котрі обирають курси, присутність на яких є обов'язковою.

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Під час пандемії, коли майже всі університети країни перевели своє навчання в онлайн, із цього правила зробили виняток. Фактично протягом одного дня було скасовані будь-які курси з фізичною присутністю, але іноземні студенти могли попри це спокійно завершити семестр, перебуваючи в країні. В університетському середовищі всі виходили з того, що ці спеціальні правила видачі віз діятимуть і надалі. Зрештою, ризик для здоров'я через поширення коронавірусу, тим більше у США, залишається й надалі.

Карлос Енріке Ібарра живе в США вже майже 25 років

Уже в понеділок влада оголосила про завершення дії винятку з правил. Для наступного семестру чинні старі правила: іноземні студенти, які через пандемію мусять відвідувати лише онлайн-курси, не можуть продовжувати навчання в США та мають залишити країну.

Депортація після 20 років у США?

Він усвідомив, що стоїть на кону. "У мене почав з'являтися страх", - розповідає Ібарра. Лінгвіст приїхав до США ще задовго до аспірантури - він має кілька американських дипломів та працював як дослідник і викладач у різних університетах по всій країні. Загалом він живе в США уже майже 25 років. Для Ібарри дім - це давно вже США, а не його рідна Мексика. Але новина про жорсткі правила вселила в Ібарру велику невпевненість у завтрашньому дні: "Я серйозно почав хвилюватися про своє майбутнє".

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Ніч з понеділка на вівторок виявилася для Ібарри фактично безсонною. На останньому році аспірантури він не має навчальних курсів у прямому сенсі цього слова, натомість у програмі - консультції з професорами. Тож і йому тепер потрібно пакувати валізи?

Гарвард та МІТ подали в суд

Цим питанням задаються також усі іноземні студенти відомого Гарвардського університету, який проводитиме в наступному семестрі усі свої курси онлайн. Студенти з іноземними паспортами потрапляють, таким чином, під дію чинних правил та повинні теоретично залишити територію США.

Але Гарвард не збирається лишати напризволяще своїх міжнародних студентів. Разом із Массачусетським інститутом технологій (МІТ) університет подав до суду проти встановлених урядом США правил. Президент Гарварду Лоуренс С. Бекау назвав раптове скасування винятку політично мотивованим та інструментом тиску на університети, аби ті поверталися до звичного навчання, "не беручи до уваги здоров'я та безпеку студентів, викладачів та інших".

У Гарварді вирішили наступного семестру проводити лише онлайн-навчання

"Вам тут місце"

Інші університети США так само пообіцяли підтримку своїм закордонним студентам. Президент духовної семінарії у Прінстоні в штаті Нью-Джерсі написав своїм студентам у четвер: "Хочу запевнити Вас, що семінарія зробить усе, що в її силах, аби гарантувати Вам можливість продовжити навчання тут... Вам тут місце".

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Для німкені Лени Цварґ (Lena Zwarg) у серпні розпочинається другий курс магістратури в семінарії. Студентка переконана, що зможе й надалі вчитися в США, адже Духовна семінарії Прінстона пропонує студентам так звану гібридну програму: деякі її курси відбуватимуться онлайн, а деякі, за участі максимум десяти студентів, "наживо" в університеті. Тим не менш, сенсу нових правил Цварґ не розуміє.

Звичайне життя за вказівкою

У крайному разі Цварґ зможе повернутися до Німеччини, де живуть її батьки, та продовжити навчання онлайн. Але не всім іноземним студентам, що опинилися за крок до депортації, так пощастило. За словами Цварґ, багато хто зі студентів не має нікого на батьківщині, в кого міг би зупинитися. "Багато людей навіть не має грошей, аби так спонтанно придбати квиток на літак, - каже студентка. - Це надзчивайно стресово і боязно - не знати, як буде далі".

Ібаррі пощастило - він зможе надалі навчатися в Університеті штату Нью-Мексико

Раптове повідомлення про правила для іноземних студентів зайвий раз яскраво унаочнює: президент США Дональд Трамп хоче повернення до звичного життя якомога раніше, аби не завадити своєму переобранню на посаду в листопаді. Суворі обмеження через коронавірус - для нього наче більмо на оці. Попри рекомендації експертів у сфері охорони здоров'я, Трамп уже пригрозив припинити фінансування шкіл для тих регіонів, які проводитимуть заняття у школах лише в певні дні тижня. Депортація іноземних студентів, крім того, вписується в спрямовані на скорочення міграції правила, запроваджені чи посилені ще до коронавірусної кризи.

Навчання наче ходіння по лезу

Увечері вівторка Ібарра дізнався, що його нові правила не стосуються, тож він може й надалі вчитися в США. Шість годин консультацій, які передбачає його навчання на тиждень, вважаються класичним заняттям, а не онлайн-курсом, хоч де-факто частина бесід відбуватиметься у форматі телефонних розмов чи відеоконференцій.

Аспірант видихнув з полегшенням, але все одно він розчарований. Він називає завершення дії винятку з правил додатковим бар'єром для міжнародних студентів у США, які, мовляв, і без того мусять боротися з величезними бюрократичними перепонами. "Хто перебуває тут за студентською візою, для того ситуація далека від стабільної, - каже Ібарра. - Кожен намагається завжди хоч якось пережити наступний семестр. Це наче ходіння по лезу ножа".