На тлі насильства в Афганістані розпочали підрахунок голосів

В Афганістані після двох днів виборів у понеділок, 22 жовтня, почали підрахунок голосів. Неофіційні результати очікуються в середині листопада, тоді як офіційні - аж у грудні, повідомляє агенція новин AP. За попередніми даними, близько 4,4 мільйона з майже дев'яти мільйонів зареєстрованих виборців взяли участь в голосуванні, підготовка та проведення якого відзначилися багатьма випадками насильства.

Загалом в дні голосування загинули не менше 50 осіб, серед яких і діти, поранені понад сотня людей. Багато нападів скоєно в Кабулі. Радикальний ісламістський рух "Талібан" повідомив, що протягом першого дня голосування було вчинено 318 атак на дільниці, контрольно-пропускні пункти та військові об'єкти Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів "Талібану" загинули щонайменше 10 кандидатів у депутати афганського парламенту.

Крім того, у провінції Кандагар вибори перенесли на тиждень після нападу, в якому загинули двоє високопосадовців, зокрема керівник місцевої поліції. 21 жовтня США підтвердили, що під час цієї атаки поранили і генерала американської армії Джеффрі Смайлі, командира небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" в південній частині Афганістану.