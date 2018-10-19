 На тлі насильства в Афганістані розпочали підрахунок голосів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

На тлі насильства в Афганістані розпочали підрахунок голосів

Очікується, що підрахунок забере не менше місяця. Крім того, ще мають пройти вибори в Кандагарі.

Вивантаження урн для голосування

Вивантаження урн для голосування

В Афганістані після двох днів виборів у понеділок, 22 жовтня, почали підрахунок голосів. Неофіційні результати очікуються в середині листопада, тоді як офіційні - аж у грудні, повідомляє агенція новин AP. За попередніми даними, близько 4,4 мільйона з майже дев'яти мільйонів зареєстрованих виборців взяли участь в голосуванні, підготовка та проведення якого відзначилися багатьма випадками насильства.

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Парламентські вибори проходять у 32 провінціях країни. У день виборів рух "Талібан" продовжує напади: загинули вже щонайменше 11 людей. Десятки тисяч силовиків стежать за порядком. (20.10.2018)

На південному сході Афганістану у місті Кандагар стався напад на зустріч за участі місцевих високопосадовців та представників НАТО. Низка джерел підтверджує, що були вбиті начальники поліції та розвідки провінції. (18.10.2018)

Загалом в дні голосування загинули не менше 50 осіб, серед яких і діти, поранені понад сотня людей. Багато нападів скоєно в Кабулі. Радикальний ісламістський рух "Талібан" повідомив, що протягом першого дня голосування було вчинено 318 атак на дільниці, контрольно-пропускні пункти та військові об'єкти Афганістану. В останні тижні перед виборами від нападів "Талібану" загинули щонайменше 10 кандидатів у депутати афганського парламенту. 

Крім того, у провінції Кандагар вибори перенесли на тиждень після нападу, в якому загинули двоє високопосадовців, зокрема керівник місцевої поліції. 21 жовтня США підтвердили, що під час цієї атаки поранили і генерала американської армії Джеффрі Смайлі, командира небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" в південній частині Афганістану.

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