На Тайвані десятки тисяч людей вимагають незалежності від Китаю

У тайванській столиці Тайбей у суботу, 20 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи офіційної незалежності острова від Китаю. Вони зібралися перед будівлею правлячої Демократичної прогресивної партії і закликали її виступити проти анексії КНР та провести референдум щодо незалежності, передає агенція AFP.

За даними групи Formosa Alliance, яка є організатором акції, участь в ній взяло близько 100 тисяч осіб. Люди тримали банери з надписами "Скажи ні Китаю" та "Ні переслідуванням".

Люди виступають проти анексії з боку КНР

Голова Formosa Alliance Ку Пейхунг, якого підтримують колишні президенти Тайваню Лі Денхуей та Чень Шуйбянь, заявив, що Китай повинен припинити переслідування Тайваню і тайванці мають стати власними господарями.

Група закликає правлячу партію, яка має більшість у парламенті, сприяти проведенню референдуму про незалежність. Демократична прогресивна партія підтримує рух за незалежність, президентка Тайваню Цай Інвень також є противницею зближення з Китаєм, але досі дотримується курсу на утримання наявного статус-кво у відносинах з Пекіном. Відносини між КНР та Тайванем стали більш напруженими після її приходу до влади.

Правляча партія заборонила своїм членам та кандидатам брати участь в акції Formosa Alliance. Замість цього вона організувала власну демонстрацію "проти анексії" з боку Китаю у місті Гаосюн, в якій, за даними організаторів, взяли участь 10 тисяч людей.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Тайвань має окремий уряд з часу, коли китайські націоналісти втекли туди у 1949 році після поразки у громадянській війні проти комуністів.