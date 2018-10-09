 На Тайвані десятки тисяч людей вимагають незалежності від Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

На Тайвані десятки тисяч людей вимагають незалежності від Китаю

Десятки тисяч людей вимагають провести референдум щодо незалежності Тайваню від КНР. Для цього необхідна підтримка правлячої Демократичної прогресивної партії.

Тисячі тайванців вимагають незалежності від Китаю

Тисячі тайванців вимагають незалежності від Китаю

У тайванській столиці Тайбей у суботу, 20 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи офіційної незалежності острова від Китаю. Вони зібралися перед будівлею правлячої Демократичної прогресивної партії і закликали її виступити проти анексії КНР та провести референдум щодо незалежності, передає агенція AFP.

За даними групи Formosa Alliance, яка є організатором акції, участь в ній взяло близько 100 тисяч осіб. Люди тримали банери з надписами "Скажи ні Китаю" та "Ні переслідуванням".

Люди виступають проти анексії з боку КНР

Люди виступають проти анексії з боку КНР

Голова Formosa Alliance Ку Пейхунг, якого підтримують колишні президенти Тайваню Лі Денхуей та Чень Шуйбянь, заявив, що Китай повинен припинити переслідування Тайваню і тайванці мають стати власними господарями.

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Група закликає правлячу партію, яка має більшість у парламенті, сприяти проведенню референдуму про незалежність. Демократична прогресивна партія підтримує рух за незалежність, президентка Тайваню Цай Інвень також є противницею зближення з Китаєм, але досі дотримується курсу на утримання наявного статус-кво у відносинах з Пекіном. Відносини між КНР та Тайванем стали більш напруженими після її приходу до влади.

Правляча партія заборонила своїм членам та кандидатам брати участь в акції Formosa Alliance. Замість цього вона організувала власну демонстрацію "проти анексії" з боку Китаю у місті Гаосюн, в якій, за даними організаторів, взяли участь 10 тисяч людей.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Тайвань має окремий уряд з часу, коли китайські націоналісти втекли туди у 1949 році після поразки у громадянській війні проти комуністів.

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