На сході Польщі затримали вантажівку з мігрантами

Працівники польської митниці під час огляду поблизу східного кордону країни виявили у вантажівці десятеро в'єтнамських мігрантів. Згідно з заявою речника митного управління у Білостоці, дев'ятеро чоловіків та одна жінка перебували у причепі вантажівки, заховані між ящиками з фанерою.

Вантажівку затримали у місті Будзисько біля польсько-литовського кордону під час регулярної перевірки. В'єтнамців, які не мали дозволу на в'їзд у Польщу, передали литовським прикордонникам.

44-річного водія, який є громадянином Польщі, затримали. Триває розслідування. За організацію нелегального перетину кордону особі може загрожувати до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, кілька днів тому у Великобританії у вантажівці виявили 39 загиблих мігрантів. За попередніми данними, вони були китайцями, що замерзли у рефрижираторі під час транспортування з Бельгії.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли загиблих мігрантів. Тоді жертвами трагедії стала 71 людина.