 На сході Польщі затримали вантажівку з мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На сході Польщі затримали вантажівку з мігрантами

Польські митники затримали вантажівку з десятьма мігрантами з В'єтнаму неподалік від східного кордону.

Затримана вантажівка, що перевозила нелегальних мігрантів

Затримана вантажівка, що перевозила нелегальних мігрантів (фото з архіву)

Працівники польської митниці під час огляду поблизу східного кордону країни виявили у вантажівці десятеро в'єтнамських мігрантів. Згідно з заявою речника митного управління у Білостоці, дев'ятеро чоловіків та одна жінка перебували у причепі вантажівки, заховані між ящиками з фанерою.

DW.COM

Вантажівку затримали у місті Будзисько біля польсько-литовського кордону під час регулярної перевірки. В'єтнамців, які не мали дозволу на в'їзд у Польщу, передали литовським прикордонникам.

44-річного водія, який є громадянином Польщі, затримали. Триває розслідування. За організацію нелегального перетину кордону особі може загрожувати до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, кілька днів тому у Великобританії у вантажівці  виявили 39 загиблих мігрантів. За попередніми данними, вони були китайцями, що замерзли у рефрижираторі під час транспортування з Бельгії.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли загиблих мігрантів. Тоді жертвами трагедії стала 71 людина. 

Дивитись відео 01:07

Німці в оригінальний спосіб заохочують мігрантів повернутися додому (15.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Німці в оригінальний спосіб заохочують мігрантів повернутися додому (15.11.2018)  

Реклама

Докладно

Олександр Дубінський перетворив проходження тесту на поліграфі на шоу (picturealliance/zumapress.com/S. Chuzavkov)

Чи може поліграф довести невинуватість депутатів? (відео)

Депутати від "Слуги народу" проходять тести на "детекторі брехні". Чи дійсно поліграф визначає правду? Фактчек DW.  

На новій купюрі буде зображений засновник і перший президент Академії наук України Володимир Вернадський

Гривня входить в епоху трьох нулів

В Україні в обіг входить купюра у тисячу гривень. Паралельно вилучаються дрібні монети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  