На сході Австралії через пожежі евакуюють тисячі людей

В Австралії влада у четвер, 2 січня, організовує евакуацію тисяч людей, які опинились в пастці через масштабні лісові пожежі. В рятувальних операціях задіяні кораблі Королівського австралійського військово-морського флоту та вертольоти. "Пріоритетами сьогодні є боротьба з пожежами, евакуація та забезпечення безпеки людей. Є деякі частини штатів Вікторія та Новий Південний Уельс, які були повністю спустошені, там немає струму та втрачені комунікації", - сказав прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, повідомляє агенція Reuters.

Зруйновані будинки у місті Сарсфілд у штаті Вікторія

Десятки тисяч туристів та мешканців штатів мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

Від початку лісових пожеж у країні вже загинули 18 людей, зниклими безвісти вважають десятки. Зараз у цих штатах зафыксовано понад 200 пожеж, які загрожують декільком містам. За останній тиждень вогонь зруйнував вже близько 400 будинків. Понад 50 тисяч людей залишаються без струму, мешканці деяких міст не мають доступу до питної води.

Пожежі в Австралії посилюються

Прогнози на найближчі дні залишаються невтішними - температура має підвищитися до 40 градусів за Цельсієм, а сильні вітри лише посилюватимуть розповсюдження пожеж.