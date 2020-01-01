 На сході Австралії через пожежі евакуюють тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На сході Австралії через пожежі евакуюють тисячі людей

Влада закликала громадян та туристів залишити небезпечні місця. В масовій евакуації задіяні флот та вертольоти.

Пожежники у Чармхейвені у Новому Південному Уельсі

Пожежники у Чармхейвені у Новому Південному Уельсі

В Австралії влада у четвер, 2 січня, організовує евакуацію тисяч людей, які опинились в пастці через масштабні лісові пожежі. В рятувальних операціях задіяні кораблі Королівського австралійського військово-морського флоту та вертольоти. "Пріоритетами сьогодні є боротьба з пожежами, евакуація та забезпечення безпеки людей. Є деякі частини штатів Вікторія та Новий Південний Уельс, які були повністю спустошені, там немає струму та втрачені комунікації", - сказав прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, повідомляє агенція Reuters.

Зруйновані будинки у місті Сарсфілд у штаті Вікторія

Зруйновані будинки у місті Сарсфілд у штаті Вікторія

Десятки тисяч туристів та мешканців штатів мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

Від початку лісових пожеж у країні вже загинули 18 людей, зниклими безвісти вважають десятки. Зараз у цих штатах зафыксовано понад 200 пожеж, які загрожують декільком містам. За останній тиждень вогонь зруйнував вже близько 400 будинків. Понад 50 тисяч людей залишаються без струму, мешканці деяких міст не мають доступу до питної води.

Пожежі в Австралії посилюються

Пожежі в Австралії посилюються

Прогнози на найближчі дні залишаються невтішними - температура має підвищитися до 40 градусів за Цельсієм, а сильні вітри лише посилюватимуть розповсюдження пожеж.

Дивитись відео 01:14

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)

DW.COM

Уряд Австралії спрямував на допомогу заблокованим на узбережжі кораблі ВМС

На пляжах у східній Австралії через лісові пожежі заблоковані тисячі людей. Військові кораблі доставлять їм харчі та воду. (01.01.2020)  

Лісові пожежі в Австралії: 4000 людей заблоковані на пляжі у Маллакуті

Після загибелі ще двох осіб під час лісових пожеж у Австралії загальна кількість жертв зросла до 12-ти. Також близько 4000 людей заблоковані полум'ям на пляжі міста Маллакута. (31.12.2019)  

Тисячі коал вважають загиблими у пожежах в Австралії

У небувалих пожежах в Австралії могли загинути тисячі коал. Вогонь поширився на ареал, де живуть ці тварини. Через спеку спраглі тварини виходять на дороги і просять у людей воду. (28.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)  

Також за темою

Australien Mallacoota Buschbrände

Уряд Австралії спрямував на допомогу заблокованим на узбережжі кораблі ВМС 01.01.2020

На пляжах у східній Австралії через лісові пожежі заблоковані тисячі людей. Військові кораблі доставлять їм харчі та воду.

Australien Mallacoota Buschbrände

Лісові пожежі в Австралії: 4000 людей заблоковані на пляжі у Маллакуті 31.12.2019

Після загибелі ще двох осіб під час лісових пожеж у Австралії загальна кількість жертв зросла до 12-ти. Також близько 4000 людей заблоковані полум'ям на пляжі міста Маллакута.

Australien l Silvester Neujahr 2019/2020 - Feuerwerk an der Sydney Opera

У Сіднеї зустріли Новий рік масштабним феєрверком попри пожежі в країні 31.12.2019

У Новій Зеландії і в Австралії вже зустріли новий 2020 рік. Попри масштабні лісові пожежі у Сіднеї відсвяткували його з традиційним масштабним феєрверком. У Гонконгу ж феєрверк скасували через "міркування безпеки".

Реклама

Докладно

Монумент воїнам Червоної армії у польському Жешуві, збудований у 1950 році

Суперечка про історію: Польща проти Путіна

Польський прем'єр розкритикував Путіна. Той заявив, що Польща несе частину відповідальності за Другу світову війну.  

Транзит газу українською ГТС

В Україні запрацював незалежний оператор ГТС

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" - найбільша реформа в енергосекторі України з 1991 року, вважає Андрій Коболєв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  