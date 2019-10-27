 На сході Австралії вирують лісові пожежі: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

На сході Австралії вирують лісові пожежі: є загиблі

Щонайменше двоє людей загинуло, десятки отримали травми внаслідок лісових пожеж на сході Австралії.

До боротьби з пожежами в Австралії залучено півтори тисячі пожежників

До боротьби з пожежами в Австралії залучено півтори тисячі пожежників

Унаслідок масштабних лісових пожеж на сході Австралії загинуло щонайменше двоє осіб, травмовано понад 30, а ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. За даними пожежників, станом на ранок суботи, 9 листопада, протягом лише минулої доби вогнем було знищено понад 150 житлових будинків. Серед постраждалих є пожежники, які отримали опіки.

Вогонь знищив 150 будинків лише протягом 8 листопада

Вогонь знищив 150 будинків лише протягом 8 листопада

Наразі в штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд вирують десятки лісових пожеж, зі стихією борються близько 1500 пожежників. Найскладнішою ситуація є на північному сході країни, де швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, інформує агенція AP.

Влада Австралії очікує на збільшення кількості жертв стихії

Влада Австралії очікує на збільшення кількості жертв стихії

Рятувальники висловлюють занепокоєння, що кількість загиблих та зниклих безвісти зростатиме. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також заявив, що очікує на "погані новини" у процесі дослідження територій, які були знищені пожежами.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Рятувати вже нічого

    Лише пожежа "Кінкейд" на півночі Каліфорнії знищила десятки будинків, серед яких виноробне господарство, якому було 150 років. Станом на 29 жовтня, за даними пожежників, під контролем перебуває лише 15 відсотків пожежі. Вогонь поширився на територію площею 300 квадратних кілометрів. Для боротьби з природною стихією залучено понад три тисячі пожежників, а також літаки та вертольоти.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Давид проти Голіафа

    З таким вогнем, як на цій фотографії поряд з містом Гілдсбурґ, пожежникам практично неможливо боротися. У Каліфорнії нині лютує одразу кілька пожеж, які посилюються спекою, посухою та сильним пустельним вітром Санта-Ана. У той час, як на півдні Каліфорнії люди можуть полегшено перевести подих, на півночі американського штату ситуація є надзвичайно складною.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Сан-Франциско у диму

    Вогонь добрався навіть до каліфорнійських мегаполісів - на цьому фото вертоліт, залучений до гасіння трав'яного настилу в бухті Сан-Франциско. Найбільша енергетична компанія Каліфорнії через загрозу пожеж відключила від електрики та газу близько мільйона домогосподарств.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Не дати прапор на поталу вогню

    Перед тим, як пожежа "Кінкейд" досягла виноробного регіону Сонома, двоє пожежників зняли американський прапор з одного з житлових будинків у Гілдсбурґу. Оскільки губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив через стихію надзвичайний стан, близько 180 тисяч осіб у Сономі змушені були залишити свої будинки й евакуюватися.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Сотні тисяч евакуйованих

    Як заявив під час оголошення надзвичайного стану губернатор Каліфорнії, до проведення евакуації у зв'язку з пожежею залучено понад три тисячі рятувальників. За його словами, це необхідно, щоб евакуація пройшла успішно, а населення сприймало її серйозно. На минулих вихідних було евакуйовано також дві лікарні, а пацієнти переміщені в інші лікувальні заклади.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Ризикована робота

    Рятувальники нерідко ризикують власним життям під час таких операцій, як боротьба з лісовими пожежами. І вогонь при цьому не дає їм часу на справжній перепочинок. Після спалаху пожеж цієї осені вже двоє пожежників зазнали травмувань.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Небезпека залишається

    Навіть якщо виглядає, ніби небезпека минула, це не так. Вогонь, який тліє, як видно на цій фотографії, може будь-якої миті знову розгорітися на повну силу. Влада штату розраховує, що зможе повністю побороти пожежу "Кінкейд" не раніше 7 листопада.

  • Пожежі у Каліфорнії

    Надзвичайний стан у Каліфорнії: регіон страждає від лісових пожеж

    Вітер коїть лихо

    За умов такого потужного вітру, як зараз, у Каліфорнії існує небезпека падіння опор високовольтних ліній та обрив ліній електропередачі, що своєю чергою спричиняє нові пожежі. Лісова пожежа в окрузі Парадайс на півночі Каліфорнії, яка у листопаді минулого року забрала життя 85 осіб, також почалася через проблему на лінії електропередачі.

    Автор: Настассья Штраухлер


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