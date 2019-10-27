На сході Австралії вирують лісові пожежі: щонайменше троє загиблих

Унаслідок масштабних лісових пожеж на сході Австралії загинуло щонайменше троє осіб, травмовано понад 30, а ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. За даними пожежників, станом на ранок суботи, 9 листопада, протягом лише минулої доби вогнем було знищено понад 150 житлових будинків. Серед постраждалих є пожежники, які отримали опіки.

Вогонь знищив 150 будинків лише протягом 8 листопада

Наразі в штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд вирують десятки лісових пожеж, зі стихією борються близько 1500 пожежників. Найскладнішою ситуація є на північному сході країни, де швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, інформує агенція AP.

Влада Австралії очікує на збільшення кількості жертв стихії

Рятувальники висловлюють занепокоєння, що кількість загиблих та зниклих безвісти зростатиме. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також заявив, що очікує на "погані новини" у процесі дослідження територій, які були знищені пожежами.