На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Морегіні

Голови Європейської Ради Дональд Туск і Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер представлятимуть Євросоюз на саміті Україна-ЄС 8 липня, повідомили у четвер, 4 липня, на сайті Європейської Ради. Україна на саміті буде представлена президентом країни Володимиром Зеленським.

"На 21-му саміті Україна-ЄС в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв'язків між ЄС та Україною. Вони також обговорюватимуть переспективи відносин між ЄС та Україною", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради. Також у ньому наголошується, що під час заходу ЄС "підтвердить свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та імплементації мінських домовленостей".

За інформацією МЗС України, у саміті також візьмуть участь верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган. Під час саміту планується обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, а особливу увагу буде приділено проблематиці безпеки і оборони на тлі російської агресії проти України, повідомляє агенція "Українські новини".

Як повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передбачено, що за результатами саміту буде ухвалено спільну заяву. У міністерстві також повідомили, що під час саміту заплановано підписання угод про фінансування чотирьох програм. Вони стосуються антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, програми технічного співробітництва на 2019 рік, програми для України щодо розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, а також підтримки громадянського суспільства та культури в Україні.

Крім того, планується підписати додаткову угоду між Кабінетом міністрів України та Єврокомісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України".

Нагадаємо, 20-й саміт "Україна - ЄС" відбувся у 9 липня 2018 року у Брюсселі. Тоді у спільній заяві за підсумками саміту ЄС визнав європейські прагнення України.

Однак у 2017 році саміт вдруге в історії закінчився без підсумкового комюніке через небажання європейської сторони включати в текст положення про визнання європейських прагнень України. Тодітаке формулювання викликало спротив Нідерландів.

Саміти Україна-ЄС відбуваються практично регулярно, починаючи від 1997 року. Перший саміт Україна-ЄС відбувся у Києві. Відтоді саміти проводяться по черзі в українській столиці та, як правило, в одному з європейських міст. Досі саміти не відбувалися лише 2012 та 2014 року.