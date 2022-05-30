 На саміті ЄС досягли згоди щодо ембарго на російську нафту | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.05.2022

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Європа

На саміті ЄС досягли згоди щодо ембарго на російську нафту

97-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 31 травня.

Russland Ölfeld in Almetyevsk

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про домовленість щодо ембарго на російську нафту. Про це він написав у Twitter під час саміту ЄС у Брюсселі. "Згода щодо заборони на експорт російської нафти до ЄС. Це негайно покриває понад двох третин нафтового імпорту з Росії, перерізаючи велетенське джерело фінансування її воєнної машини", - написав Мішель. Як відомо, близько двох третин російської нафти надходить до ЄС танкерами, а одна третина - нафтопроводом "Дружба". 

Проєкт рішення щодо ембарго, з яким у понеділок, 30 травня вдалося ознайомитися кореспонденту Reuters, передбачав саме заборону на імпорт російської нафти морем, але не нафтопроводами. На такому підході наполягає передовсім Угорщина, де на російську сировину припадають дві третини ринку нафтопродуктів і яка не має доступу до морських портів, аби імпортувати нафту танкерами з інших країн. У схожій ситуації перебувають і Словаччина та Чехія, які також імпортують нафту з Росії нафтопроводом "Дружба".

 

 

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Докладно

Russland Ölfeld in Almetyevsk

На саміті ЄС досягли згоди щодо ембарго на російську нафту

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