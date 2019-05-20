 На сайті Зеленського розгорілася боротьба петицій за і проти його відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

На сайті Зеленського розгорілася боротьба петицій за і проти його відставки

Зареєстрована на сайті українського президента петиція за відставку Володимира Зеленського набрала понад 30 тисяч підписів. У той же час з'явилося більше десяти петицій проти його відставки.

Володимир Зеленський під час інавгурації 20 травня

Володимир Зеленський під час інавгурації 20 травня

На сайті президента України зареєстрували низку петицій як за відставку чинного глави держави Володимира Зеленського, так і за скасування петиції про його відставку. Як свідчать дані на президентському сайті, станом на вечір четверга, 23 травня, петиція за відставку глави держави набрала вже понад 30 тисяч голосів. Опублікована вона була 22 травня.

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"Перші ж Ваші заяви і дії розчаровують Ваших виборців, розбивають тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народу, Ви почали приписувати народній волі власні примхи", - йдеться у тексті петиції.

У той же час на сайті розміщені вже понад 10 петицій із закликом скасувати петицію про відставку Зеленського ж або ж не розглядати її. Відповідні петиції наразі набрали від кількох десятків до кількох сотень підписів.

Нагадаємо, форма звернення до глави української держави у формі петиції була запроваджена президентським указом у 2015 році. Згідно з ним, якщо петицій набрала не менше 25 тисяч голосів, адміністрація президента має приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів і оприлюднити відповідь протягом 10 робочих днів після цього.

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