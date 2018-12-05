На руках у німців досі перебувають 12 мільярдів німецьких марок

Через 17 років після запровадження євро в Німеччині на руках у жителів країни досі залишаються мільярди німецьких марок і пфенігів, повідомляє в понеділок, 10 грудня, агенція dpa.

За даними Федерального банку Німеччини (Бундесбанку), станом на кінець листопада 2018 року населення ФРН ще досі не обміняло 12,55 мільярда німецьких марок, з них 5,88 мільярда в банкнотах, і ще 6,67 мільярда - в монетах. Таким чином, на руках у німців залишаються 166 мільйонів паперових банкнот і 23 мільярди монет.

Найбільшу частину грошей, що вийшли з обігу, німці обміняли незадовго до введення євро на початку 2002 року і незабаром після цього. Відтоді щорічно до Бундесбанку надходить від 70 до 100 мільйонів марок. У 2018 році жителі країни обміняли близько 86 мільйонів марок.

Донині численні схованки марок знаходять випадково, наприклад, у шухлядах та на горищах. Старі купюри і монети можна поміняти у Федеральному банку ФРН без обмеження по часу. Найчастіше німці обмінюють банкноти вартістю у 100 марок. Далі за популярністю йдуть купюри у 500 і 1000 марок.