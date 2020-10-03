На російській Камчатці масово вимирають морські тварини

На узбережжі півострова Камчатка, що на Далекому Сході Росії, масово вимирають тварини. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов закликав мешканців і туристів утриматися від відвідування пляжу. Про це в суботу, 3 жовтня, повідомляє інформагенція dpa.

Фахівці виявили забруднення води у прибережних морських водах в районі Халактирського пляжу, пише "Інтерфакс". За цими даними, рівень фенолів у пробах води перевищений у 2,5 рази, а рівень нафтопродуктів - у 3,6 рази. У понеділок мають оголосити результати аналізу проб води з бухт Велика й Мала Таборова, а також із Бабиної бухти.

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Повідомлення про загибель морських тварин перевіряють у Слідчому управлінні Слідчого комітету РФ по Камчатському краю. Природоохоронна прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення акваторії на Камчатці. Співробітники російського міністерства з надзвичайних ситуацій обстежують берег пляжу, а фахівці беруть проби води, повідомляє "Інтерфакс".

Наприкінці вересня серфери Камчатки повідомляли про зміну кольору води на Халактирському пляжі. Вони скаржилися на набряки й почервоніння очей, а також на подразнення шкіри після запливів.

Місцеві мешканці публікували в соцмережах повідомлення по мертвих морських тварин, зокрема, восьминогів і морських зірок, яких викинуло на берег.

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