 На російській Камчатці масово вимирають морські тварини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На російській Камчатці масово вимирають морські тварини

Російські та іноземні ЗМІ повідомляють про масову загибель морських тварин на Камчатці. Фахівці виявили забруднення прибережних вод фенолами й нафтопродуктами. Губернатор краю закликав мешканців не ходити на пляж.

Російські та іноземні медіа повідомляють про масову загибель морських тварин на Камчатці

Мертва тварина на Халактирському пляжі, Камчатка

На узбережжі півострова Камчатка, що на Далекому Сході Росії, масово вимирають тварини. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов закликав мешканців і туристів утриматися від відвідування пляжу. Про це в суботу, 3 жовтня, повідомляє інформагенція dpa.

Фахівці виявили забруднення води у прибережних морських водах в районі Халактирського пляжу, пише "Інтерфакс". За цими даними, рівень фенолів у пробах води перевищений у 2,5 рази, а рівень нафтопродуктів - у 3,6 рази. У понеділок мають оголосити результати аналізу проб води з бухт Велика й Мала Таборова, а також із Бабиної бухти.

Читайте також: Острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через аварію танкера

Повідомлення про загибель морських тварин перевіряють у Слідчому управлінні Слідчого комітету РФ по Камчатському краю. Природоохоронна прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення акваторії на Камчатці. Співробітники російського міністерства з надзвичайних ситуацій обстежують берег пляжу, а фахівці беруть проби води, повідомляє "Інтерфакс".

Наприкінці вересня серфери Камчатки повідомляли про зміну кольору води на Халактирському пляжі. Вони скаржилися на набряки й почервоніння очей, а також на подразнення шкіри після запливів.

Місцеві мешканці публікували в соцмережах повідомлення по мертвих морських тварин, зокрема, восьминогів і морських зірок, яких викинуло на берег.

Читайте також: Аварія танкера під Одесою загрожує екологічною катастрофою

Дивитись відео 01:02

Цунамі зі сміття: пляжі перетворилися на звалище (22.09.2020)

DW.COM

Гриби у Німеччині досі "заражені" чорнобильською радіацією

Високі показники вмісту радіоактивних ізотопів у дикорослих грибах спостерігаються в Баварії та поблизу Альп, застерігають німецькі експерти.  

Уряд України схвалив законопроєкт про промислове забруднення

Великі підприємства повинні будуть відповідати вимогам до обсягів забруднення та виконувати заходи для зменшення негативного впливу на довкілля. Це передбачає затверджений урядом України законопроєкт.  

Реклама

Докладно

Берлін до і після возз'єднання Німеччини

Берлін до і після возз'єднання Німеччини (фотогалерея)

Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році.  

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук (DW/A. Magazova)

Був мером - став таксистом

Ексмер Дебальцевого Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати до Києва, де тепер... таксує.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  