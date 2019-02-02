На роботу й навчання в Німеччину - мовні сертифікати, які визнають у німецьких ВНЗ

Однією з головних умов прийому іноземних студентів до вищих навчальних закладів Німеччини на німецькомовні програми є наявність спеціального сертифікату, що підтверджує знання німецької мови.

DSH

Іспит DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - німецький мовний іспит для вступу до вищого навчального закладу іноземних абітурієнтів) проводиться лише в Німеччині і лише за особистої присутності - скласти його в Україні неможливо. Як правило, цьому іспиту передують підготовчі курси, а сам DSH проводиться за три або чотири тижні перед початком семестру в університетах Німеччини. У більшості університетів умовою допуску до іспиту є наявність сертифікату, що засвідчує володіння німецькою мовою на рівні С1.

DSH складається з усної та письмової частини, при цьому дозволяється використання тлумачного словника німецької мови. Іспит вважається складеним, якщо правильно виконані щонайменше 57 відсотків поставлених завдань (від 57 до 66 відсотків - рівень DSH 1). Рівень DSH 2 передбачає правильне виконання від 67 до 81 відсотка завдань, а DSH 3 - понад 82 відсотки завдань.

Зазвичай для вступу в німецький ВНЗ потрібно продемонструвати знання німецької на рівні DSH 2, проте на деякі спеціальності достатньо й рівня DSH 1. Деякі медичні чи юридичні програми вимагають знання мови на рівні DSH 3. Кількість спроб складання іспиту не обмежена. Плата за іспит залежить від університету й становить від 70 до 150 євро.

TestDaF

Право подавати документи до німецького вишу надає також успішно складений тест з німецької мови як іноземної для іноземних студентів - TestDaF. При цьому треба продемонструвати щонайменше рівень TDN 4 всіх вмінь - розуміння прочитаного та почутого, а також письмове та усне спілкування.

Як розповіла відповідальна за проведення іспиту TestDaF у Києві Світлана Іваненко, іспит на сертифікат TestDaF проводиться п'ять разів на рік у тестовому центрі в Києві (у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова), а також у Полтаві, Одесі, Харкові і Львові. TestDaF можна складати скільки завгодно разів, але участь у ньому є платною - 145 євро.

Goethe-Zertifikat C2

Доступ до німецьких університетів іноземним студентам уможливлює також Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom. Цей іспит підтверджує дуже високий рівень володіння мовою та відповідає найвищому рівню (С2) на шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. В Україні цей іспит можна скласти лише в Goethe-Institut у Києві. Плата становить 6200 гривень, для учасників курсів Goethe-Institut передбачена знижка.

Deutsches Sprachdiplom (DSD II)

Як правило, перепусткою до німецьких вищих навчальних закладів є також Німецький мовний диплом Конференції земельних міністрів освіти і культури ФРН другого ступеня - DSD II. Його можна отримати, склавши іспит після навчання у спеціалізованій школі. В Україні налічується близько двадцяти шкіл, які пропонують навчання за програмою Німецького мовного диплому. У таких школах німецьку зазвичай викладають вчителі з Німеччини.

У деяких німецьких університетах знання німецької мови можна підтвердити також іншими сертифікатами, як-от Telc C1 Hochschule, Telc C2, ÖSD C2, Feststellungsprüfung (FSP) mit Fach Deutsch.

Німецька для роботи

У представництвах Goethe-Institut в Україні можна скласти також іспити на всі інші рівні мовних компетенцій. Вимоги до рівня володіння німецької мовою відрізняються для різних видів професійної діяльності в Німеччині. Медичні працівники, наприклад, повинні підтвердити володіння німецькою мовою на рівні В2. До речі, для здобуття німецького громадянства достатньо володіти німецькою на нижчому рівні - В1.

Як пояснили в київському відділені Goethe-Institut, з серпня 2019 року в Україні стартує оновлений модульний іспит В2. Нововведення стосуються можливості складати окремо певні частини іспитів - модулі та отримувати сертифікати за кожен модуль, по аналогії з іспитом В1, який уже тривалий час теж є модульним.