На ремонті мосту в Станиці Луганській хотіли вкрасти 10 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) в четвер, 19 грудня, повідомила про викриття фактів зловживання та розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту мосту у Станиці Луганській.

"19 грудня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області проведено ряд обшуків, у ході яких вилучені документи щодо проведення капітального будівництва мосту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі", - йдеться у повідомленні ГПУ. Як стверджують у прокуратурі, службові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації ймовірно увійшли у змову із особами з комерційних компаній "з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області".

Слідство вважає, що вартість ремонту мосту у Станиці Луганській значно завищена. "Попередньо встановлено, що зазначені особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на загальну суму понад 10 мільйонів гривень", - зазначили у ГПУ.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Станицю Луганську та заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську сторони домовилися про початок з 1 серпня робіт над розмінуванням прилеглої до мосту території. Міст було введено в експлуатацію в листопаді 2019 року.

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Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Торгівля попри блокаду Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській "Тачечник"-поет "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир. Автор: Микола Бердник

