 На підтримку Sea-Watch та затриманої в Італії капітанки зібрали понад мільйон євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На підтримку Sea-Watch та затриманої в Італії капітанки зібрали понад мільйон євро

Понад 25 тисяч людей перерахували пожертви для німецької правозахисної організації Sea-Watch та капітанки Кароли Ракете, яку затримали в Італії. Німеччина та Франція розкритикували дії італійської влади.

Римська акція з вимогою звільнити Каролу Ракете

Римська акція з вимогою звільнити Каролу Ракете

Понад один мільйон євро благодійних пожертв зібраний на підтримку німецької правозахисної організації Sea-Watch, яка займається порятунком мігрантів у Середземному морі, та затриманої в Італії німецької капітанки Кароли Ракете (Carola Rackete). Пожертви перерахували вже понад 25 тисяч людей, повідомила вранці у понеділок, 1 липня, агенція AFP. До збору коштів на сайті leetchi.com закликали відомі німецькі телеведучі Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) та Клаас Гойфер-Умлауф (Klaas Heufer-Umlauf).

31-річну капітанку судна Sea-Watch 3, яке рятувало мігрантів біля берегів Лівії, Каролу Ракете затримали в Італії вранці 29 червня. Попри рішення італійської влади, вона зайшла в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, що понад двох тижнів перебували на борту її корабля. Капітанку можуть обвинуватити у сприянні торгівлі людьми, що загрожує їй до 10 років ув'язнення.

DW.COM

Судно Sea-Watch 3, яке належить німецькій неурядовій організації, нещодавно врятувало понад 60 мігрантів біля берегів Лівії. Проти його капітана в Італії порушили справу. (01.06.2019)

Німкеню Каролу Ракете затримали на острові Лампедуза, куди вона спрямувала судно Sea-Watch 3 з мігрантами на борту. Вона свідомо проігнорувала заборону італійської влади. (29.06.2019)

Затримання капітанки викликало обурення у Німеччині. "Той, хто рятує людські життя, не може бути злочинцем", - заявив телеканалу ZDF президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) закликала міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) до активних дій для допомоги Ракете. Це необхідно через "незрозуміле поводження, оскільки до Кароли Ракете застосували домашній арешт, і їй дозволяється контактували лише з адвокатами", - наголосила Бербок, передає видання Welt.

Тим часом французький уряд звинуватив Рим у "стратегії істерії". Представниця уряду Сібет Ндіайєк заявила, що італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні експлуатує кризу біженців, передає телеканал LCI. Своєю чергою Сальвіні звинувачує Францію зокрема та Євросоюз у цілому у відсутності солідарності в питаннях щодо прийому біженців.

Дивитись відео 01:55

Новий маршрут біженів у ЄС - через Італію (28.03.2016)

Аудіо й відео до теми

Новий маршрут біженів у ЄС - через Італію (28.03.2016)  

Також за темою

Italien Lampedusa Carola Rackete verlässt in Polizieibegleitung die Sea-Watch 3

Капітанку судна, що рятувало мігрантів, затримали в Італії 29.06.2019

Німкеню Каролу Ракете затримали на острові Лампедуза, куди вона спрямувала судно Sea-Watch 3 з мігрантами на борту. Вона свідомо проігнорувала заборону італійської влади.

Реклама

Докладно

Вантажні автомобілі (фото з архіву)

У Києві не поспішають радіти відновленню транзиту через РФ

1 липня набуває чинності указ Володимира Путіна про відновлення транзиту українських товарів до Центральної Азії.  

Banknoten Euro, Dollar und Rial (Getty Images/AFP/A. Kenar)

ЄС та Іран почали використовувати Instex

Перші транзакції за фінансовим механізмом Instex між Іраном та ЄС для обходу санкцій США вже здійснені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  