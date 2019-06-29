На підтримку Sea-Watch та затриманої в Італії капітанки зібрали понад мільйон євро

Понад один мільйон євро благодійних пожертв зібраний на підтримку німецької правозахисної організації Sea-Watch, яка займається порятунком мігрантів у Середземному морі, та затриманої в Італії німецької капітанки Кароли Ракете (Carola Rackete). Пожертви перерахували вже понад 25 тисяч людей, повідомила вранці у понеділок, 1 липня, агенція AFP. До збору коштів на сайті leetchi.com закликали відомі німецькі телеведучі Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) та Клаас Гойфер-Умлауф (Klaas Heufer-Umlauf).

31-річну капітанку судна Sea-Watch 3, яке рятувало мігрантів біля берегів Лівії, Каролу Ракете затримали в Італії вранці 29 червня. Попри рішення італійської влади, вона зайшла в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, що понад двох тижнів перебували на борту її корабля. Капітанку можуть обвинуватити у сприянні торгівлі людьми, що загрожує їй до 10 років ув'язнення.

Затримання капітанки викликало обурення у Німеччині. "Той, хто рятує людські життя, не може бути злочинцем", - заявив телеканалу ZDF президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) закликала міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) до активних дій для допомоги Ракете. Це необхідно через "незрозуміле поводження, оскільки до Кароли Ракете застосували домашній арешт, і їй дозволяється контактували лише з адвокатами", - наголосила Бербок, передає видання Welt.

Тим часом французький уряд звинуватив Рим у "стратегії істерії". Представниця уряду Сібет Ндіайєк заявила, що італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні експлуатує кризу біженців, передає телеканал LCI. Своєю чергою Сальвіні звинувачує Францію зокрема та Євросоюз у цілому у відсутності солідарності в питаннях щодо прийому біженців.