На північному заході Сирії евакуювали жителів двох проурядових сіл

У північно-західній сирійській провінції Ідліб завершилася евакуація жителів двох вірних сирійському уряду шиїтських поселень - Ель-Фуа та Кефрая. Операція розпочалася в ніч на четвер, 19 липня, передає агентство новин Reuters з посиланням на розташований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини. Спочатку машини швидкої допомоги вивезли хворих. Потім понад 100 автобусів почали перевозити решту тамтешніх жителів.

Всього евакуації підлягали близько семи тисяч осіб. Їх доставили в сусідню провінцію Алеппо, котра контролюється переважно проурядовими силами. Евакуації передували відповідні домовленості між бойовиками ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам" і представників іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Посередниками в цій угоді виступали Росія, що підтримує уряд Башара Асада, та Туреччина, котра надає підтримку сирійській опозиції. Головна умова угоди - евакуація жителів Ель-Фуа та Кефраї в обмін на звільнення з сирійських в'язниць близько 1500 ув'язнених, передає інформагенція dpa.

2017 року частина жителів двох шиїтських селищ вже змогла перебратися на підконтрольні урядовими силами території. Тоді це сталося в обмін на евакуацію в Ідліб сотень жителів двох розташованих поблизу Дамаска сирійських міст, які перебували під контролем збройних угруповань опозиції. Під час евакуації 2017 року на конвой з Ель-Фуа було скоєно напад, унаслідок якого тоді загинуло близько 150 осіб, у тому числі 72 дітей.

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