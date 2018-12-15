 На півночі ФРН стрімко розплодилися екзотичні гігантські птахи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

На півночі ФРН стрімко розплодилися екзотичні гігантські птахи

Птахам нанду з Південної Америки припала до смаку північ Німеччини. Фермери не в захваті, адже сотні страусоподібних нанду завдають шкоди полям.

Нанду в Німеччині

Нанду в Німеччині

Страусоподібні птахи нанду зазвичай живуть у субтропічних саванах Південної Америки, однак 20 років тому кілька птахів втекли з ферми на півночі Німеччини і відтоді цілком акліматизувалися. Тепер великі нанду вільно розгулюють німецькими лугами і полями в регіоні на кордоні двох федеральних земель - Мекленбурга-Передньої Померанії і Шлезвіг-Гольштейну.

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В аваріях, що сталися через диких тварин, у Німеччині в 2017 році загинули 10 людей, ще 606 були тяжко травмовані. Найчастіше такі ДТП траплялися в жовтні та травні. (22.10.2018)

За останні понад 40 років кількість диких тварин на планеті скоротилася на 60 відсотків. Основна причина цього - вплив людини, йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи. (30.10.2018)

Цієї осені міністерство сільського господарства ФРН нарахувало у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія 566 особин нанду, хоча ще навесні їх було 205. Цього літа активному розмноженню птахів сприяло аномально спекотне та посушливе літо.

Птахи, що зовні нагадують африканських страусів, можуть досягати висоти у 170 сантиметрів та ваги у 40 кілограмів. Німецькі фермери не в захваті від стрімкого розмноження нанду, адже гігантські пернаті завдають шкоди полям. Крім того, птахи можуть вибігати на автобани, провокуючи тим самим потенційно небезпечні ситуації на дорогах. 

Фермери просять дозволу відстрілювати птахів, однак рішення мають ухвалити місцеві політики. Поки що Федеральне відомство з захисту природи Німеччини не зараховує нанду до видів, які загрожують місцевій флорі і фауні.

  • Чубаті пінгвіни

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Чубаті пінгвіни

    Чубаті пінгвіни залишаються вірними своїй половинці, навіть якщо їх розділяють кілька тисяч кілометрів. Дослідники змогли довести це за допомогою крихітних передавачів. Сім з десяти пар пінгвінів після тривалої розлуки змогли знайти одне одного і разом висидіти потомство.

  • Блакитна синиця

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Блакитна синиця

    Хоча близько 90 відсотків усіх видів птахів утворюють пари, але лише не більше десяти відсотків з них справді зберігають вірність. До останніх не належить, наприклад, блакитна синиця. Самки цих платхів часом залюбки залишають уранці своє гніздо і ще сплячого партнера, щоб швиденько "стрибнути в гречку".

  • пара лебедів

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Лебедина вірність?

    Лебеді-шипуни хоч і створюють пару на все життя, але навіть серед цих птахів, які є символом вірності, самки часом йдуть "наліво". До речі, це добре для біологічного розмаїття, адже гарантує, що всі яйця будуть заплідненими.

  • Гуси

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Гуси

    Лебеді належать до родини гусей. Майже всі види останніх є моногамними. Але, на відміну від лебедів, які разом піклуються про те, щоб звити гніздо, у гусей цим займаються лише самки. Про потомство вони вже піклуються разом, але чи справді гусенята - діти свого батька?

  • Папуги

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Папуги

    Більшість видів папуг живуть великими зграями, тому що це дозволяє птахам захищатися від хижаків. І при цьому усередині зграї майже завжди утворюються моногамні пари, до того ж - на все життя.

  • Лелеки

    Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

    Лелеки

    Лелеки, напевно, справді є переважно моногамними, уже хоча б через те, що в'ють гнізда. При цьому самець найчастіше прилітає з вирію раніше, щоб підготувати гніздо, а вже потім повертається самка. Зрадити лелекам складно хоча б вже тому, що в одному місці зазвичай концентрується не так багато цих птахів.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталія Мехед


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Лебедина вірність: птахи, які (практично) не ходять "наліво"

Чубаті пінгвіни залишаються вірними своїй половинці, навіть якщо їх розділяють тисячі кілометрів. Інші птахи також вважаються моногамними, але це не заважає їм часом ходити "наліво". (04.07.2018)  

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