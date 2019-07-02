 На півночі ФРН вирує найбільша в історії регіону лісова пожежа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

На півночі ФРН вирує найбільша в історії регіону лісова пожежа

У федеральних землях Гессен і Мекленбург-Передня Померанія спалахнули великі пожежі. На півночі ФРН вогнем охоплена територія в 430 гектарів. Поліція не виключає підпал.

Пожежники борються з вогнем у землі Мекленбург-Передня Померанія

Пожежники борються з вогнем у землі Мекленбург-Передня Померанія

У німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія місцеві пожежні служби вранці у вівторок, 2 липня, продовжують гасити велику лісову пожежу. Вона є найбільшою в історії регіону, включаючи часи НДР, повідомив міністр сільського господарства землі Тіль Бакгаус (Till Backhaus). Зокрема, на колишньому військовому полігоні поряд з містом Любтен вогнем охоплена територія в понад 430 гектарів.

Перші пожежі спалахнули в регіоні шість днів тому. З неділі вечора були евакуйовані чотири населених пункти, понад тисячі осіб залишили свої будинки. Спецслужби готові до евакуації й інших навколишніх сіл. Для нейтралізації вогню використовуються десять водометів і вісім вертольотів Бундесверу. Поліція не виключає версію підпалу.

Лісова пожежа поблизу міста Любтен

Лісова пожежа поблизу міста Любтен

За даними поліції, хмара диму від пожежі в Мекленбург-Передній Померанії дійшла до федеральної землі Саксонія, що приблизно в 300 кілометрах. Крім того, пожежна служба столиці Німеччини також повідомляла про запах гару в Берліні.

Вогонь вирує і в Гессені

Крім того, масштабна пожежа спалахнула і в федеральній землі Гессен, в місті Мюнстері. Два дні тому вогонь поширився територією колишнього складу боєприпасів. Незважаючи на небезпеку вибухів, пожежники борються зі стихією. У понеділок вогонь був узятий під контроль, але площа займання ще становила 2,5 гектара. Причини пожежі поки що не з'ясовані.

Пожежа в землі Мекленбург-Передня Померанія

Пожежа в землі Мекленбург-Передня Померанія

Залишки боєприпасів ще можуть спровокувати подальше загоряння. У понеділок вже була зафіксована низка вибухів, внаслідок яких ніхто не постраждав. За словами представника пожежної охорони, наприкінці Другої світової війни в цьому районі були знищені залишки боєприпасів, однак не виключається, що окремі снаряди могли залишитися нерозірваними, й до цього часу знаходяться на території колишнього складу.

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