На півночі Сирії вбили речника "Ісламської держави"

Під час військової операції в провінції Алеппо на півночі Сирії був вбитий речник терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Хассан аль-Мухаджир, якого називали "правою рукою" загиблого лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді. Про це в неділю, 27 жовтня, заявив представник "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких домінують курдські збройні формування.

За його словами, аль-Мухаджир був убитий у місті Айн-аль-Бейда. У цій операції брали участь як спецслужба SDF, так і представники американської армії. Репортер агентства AFP повідомив про два знищені внаслідок повітряного удару автомобілі, які він бачив в Айн-аль-Бейді. Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив загибель у цьому місті аль-Мухаджира, а також ще чотирьох членів ІД.

Нагадаємо, що 27 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про ліквідацію аль-Багдаді. За словами Трампа, впродовж останніх років "спіймати або знищити аль-Багдаді було головним завданням у сфері національної безпеки" його адміністрації. Він також розповів, що аль-Багдаді загинув під час спецоперації військ США в Сирії. Трамп повідомив, що ватажок терористичного угруповання підірвав так званий "пояс шахіда" й загинув унаслідок вибуху разом з трьома своїми дітьми.