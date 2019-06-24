На півночі Німеччини впав вертоліт Бундесверу: загинула людина

Вертоліт Бундесверу впав під час польоту в північній частині Німеччини. Інцидент стався в понеділок, 1 липня, поблизу населеного пункту Ерцен у федеральній землі Нижня Саксонія.

За даними пресцентру місцевої пожежної служби, нещасний випадок трапився о 13:51 за місцевим часом. Про це йдеться у повідомленні місцевого пожежного відділення, поширеному в соціальній мережі Twitter.

У самому Бундесвері поки не називають причин падіння навчального вертольоту типу Eurocopter EC 135. Згідно з повідомленням пресцентру міністерства оборони Німеччини, гелікоптер належав до міжнародного центру підготовки пілотів гелікоптерів поблизу Бюкенбургу.

В оборонному відомстві ФРН повідомили, що одна особа внаслідок падіння вертольота загинула, ще одна із травмами перебуває у лікарні, інформує dpa. За даними ЗМІ, на борту EC 135 перебував інструктор та особа, що тренувалася пілотувати вертоліт.

Раніше місцева поліція повідомляла, що на місце аварії прибула велика кількість співробітників пожежної охорони, рятувальників і поліцейських. За даними dpa, правоохоронці оточили місце авіакатастрофи.

Нагадаємо, 24 червня на північному сході Німеччини розбилися два літаки Бундесверу. Унаслідок зіткнення двох багатоцільових винищувачів Eurofighter загинув один пілот. Другий пілот катапультувався і вижив, хоч і дістав значні тілесні ушкодження.