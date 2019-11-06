На півдні Таїланду сепаратисти вбили 15 добровольців

У провінції Яла на півдні Таїланду у вівторок ввечері, 5 листопада, місцеві сепаратисти обстріляли офіцерів-добровольців на пунктах пропуску. Внаслідок нападу загинули 15 добровольців, серед них четверо жінок. Ще п'ятеро осіб отримали поранення, повідомляє агенція AP з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, серед нападників також можуть бути поранені, адже на місці було знайдено залишений нападниками заплямований кров'ю одяг. У поліції також зазначили, що нападники викрали з пунктів пропуску зброю.

З 2004 року сепаратисти вбили близько семи тисяч людей в провінціях Паттані, Наратхіват та Яла на півдні Таїланду. Ці провінції населені переважно етнічними малайцями-мусульманами. Жертвами нападів сепаратистів стають поліцейські, вчителі та представники влади.