 На півдні Таїланду сепаратисти вбили 15 добровольців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

На півдні Таїланду сепаратисти вбили 15 добровольців

На півдні Таїланду сепаратисти скоїли напад на добровольців на пунктах пропуску. Внаслідок їхньої атаки загинули 15 осіб.

Місце нападу повстанців у провінції Яла на півдні Таїланду

Місце нападу повстанців у провінції Яла на півдні Таїланду

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Серед постраждалих внаслідок теракту на півдні Таїланду - щонайменше троє дітей. Четверо осіб у тяжкому стані. Поліція підозрює, що атаку здійснили місцеві ісламісти. (09.05.2017)

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У провінції Яла на півдні Таїланду у вівторок ввечері, 5 листопада, місцеві сепаратисти обстріляли офіцерів-добровольців на пунктах пропуску. Внаслідок нападу загинули 15 добровольців, серед них четверо жінок. Ще п'ятеро осіб отримали поранення, повідомляє агенція AP з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, серед нападників також можуть бути поранені, адже на місці було знайдено залишений нападниками заплямований кров'ю одяг. У поліції також зазначили, що нападники викрали з пунктів пропуску зброю.

З 2004 року сепаратисти вбили близько семи тисяч людей в провінціях Паттані, Наратхіват та Яла на півдні Таїланду. Ці провінції населені переважно етнічними малайцями-мусульманами. Жертвами нападів сепаратистів стають поліцейські, вчителі та представники влади. 

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