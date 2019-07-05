 На півдні Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

На півдні Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус

Епіцентр землетрусу був розташований за 240 кілометрів від Лос-Анджелеса. Найбільше постраждало місто Ріджкрест, де спалахнуло кілька пожеж, відбулися витоки газу, з'явилися тріщини на дорогах.

Через землетрус на дорогах з'явились тріщини)

Через землетрус на дорогах з'явилися тріщини

На півдні американського штату Каліфорнія у четвер, 4 липня, стався найсильніший за останні 20 років землетрус. Він торкнувся також окремих районів штату Невада. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,4 був у пустелі Мохаве, приблизно за 240 кілометрів на північний схід від Лос-Анджелеса на глибині приблизно дев'яти кілометрів, повідомила геологічна служба США. В регіоні було зафіксовано понад сто підземних поштовхів.

В декількох будинках після землетрусу спалахнули пожежі

В декількох будинках після землетрусу спалахнули пожежі

Більше за інших від землетрусу постраждало місто Ріджкрест, в якому мешкає 28 тисяч людей. Незабаром після першого підземного поштовху звідти почали надходити повідомлення про поранених, їхня кількість уточнюється.

У двох будинках спалахнула пожежа, було зафіксовано декілька випадків витоку побутового газу через прорив трубопроводів, з'явилися тріщини на дорогах, повідомив глава пожежної охорони округу Керн Девід Вітт. За його словами, з регіональної лікарні були евакуйовані 15 пацієнтів. В окрузі запроваджений режим надзвичайної ситуації.

Наслідки землетрусу в Каліфорнії

Наслідки землетрусу в Каліфорнії

Підземні поштовхи відчувалися також в Лас-Вегасі і в декількох містах на тихоокеанському узбережжі США. У зв'язку з перевантаженістю ліній зв'язку рятувальники в соцмережах попросили місцевих жителів набирати номери телефонів екстрених служб тільки в разі поранень або безпосередньої загрози життю і здоров'ю. Місцева влада повідомила, що в неї достатньо ресурсів для боротьби з наслідками землетрусу і попередила про можливі нові підземні поштовхи. Видання Los Angeles Times повідомило, що це був найсильніший землетрус у Південній Каліфорнії з 1999 року. 

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Перу сколихнув потужний землетрус

Сила підземних поштовхів сягала 8,0 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 110-140 кілометрів, повідомляють сейсмологи. (26.05.2019)  

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Майже три тижні знадобилось пожежникам, щоб взяти під контроль лісові пожежі, що вирували на півночі Каліфорнії. Зниклими безвісти досі вважають понад 200 людей. (25.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Катастрофічне" літо: аномальна спека, землетруси, буревії (07.09.2017)  

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