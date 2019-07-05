На півдні Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус

На півдні американського штату Каліфорнія у четвер, 4 липня, стався найсильніший за останні 20 років землетрус. Він торкнувся також окремих районів штату Невада. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,4 був у пустелі Мохаве, приблизно за 240 кілометрів на північний схід від Лос-Анджелеса на глибині приблизно дев'яти кілометрів, повідомила геологічна служба США. В регіоні було зафіксовано понад сто підземних поштовхів.

В декількох будинках після землетрусу спалахнули пожежі

Більше за інших від землетрусу постраждало місто Ріджкрест, в якому мешкає 28 тисяч людей. Незабаром після першого підземного поштовху звідти почали надходити повідомлення про поранених, їхня кількість уточнюється.

У двох будинках спалахнула пожежа, було зафіксовано декілька випадків витоку побутового газу через прорив трубопроводів, з'явилися тріщини на дорогах, повідомив глава пожежної охорони округу Керн Девід Вітт. За його словами, з регіональної лікарні були евакуйовані 15 пацієнтів. В окрузі запроваджений режим надзвичайної ситуації.

Наслідки землетрусу в Каліфорнії

Підземні поштовхи відчувалися також в Лас-Вегасі і в декількох містах на тихоокеанському узбережжі США. У зв'язку з перевантаженістю ліній зв'язку рятувальники в соцмережах попросили місцевих жителів набирати номери телефонів екстрених служб тільки в разі поранень або безпосередньої загрози життю і здоров'ю. Місцева влада повідомила, що в неї достатньо ресурсів для боротьби з наслідками землетрусу і попередила про можливі нові підземні поштовхи. Видання Los Angeles Times повідомило, що це був найсильніший землетрус у Південній Каліфорнії з 1999 року.