На протест у Чилі вийшли понад мільйон людей

Понад один мільйон людей взяли участь у акціях протесту в Чилі у п'ятницю, 25 жовтня. Таку оцінку кількості протестувальників навела мерка столиці Чилі Сантьяго Карла Рубілар.

У дописі в соцмережі Twitter вона охарактеризувала цей день як "історичний" та висловила своє захоплення "мирним маршем", який "являє собою мрію про нове Чилі".

Це - рекордна кількість учасників від початку демонстрацій з вимогами покращення соціальних стандартів та відставки президента країни Себастьяна Піньєри, що розпочалися близько тижня тому і вже призвели до численних жертв, повідомляє інформаційне агентство AFP.

За оцінками мерії Сантьяго, які базуються на даних поліції, у столиці в марші взяли участь 820 тисяч осіб. Масові акції відбулися також в інших великих містах країни.

Піньєра відреагував на демонстрації, назвавши їх "велелюдним, щасливим та мирним маршем", на якому люди вимагали "справедливішої" країни. "Ми усі почули цей заклик. Ми всі змінилися. У єдності та з Божою допомогою ми підемо шляхом до Чилі, яке буде кращим для нас усіх", - написав президент країни у Twitter.

Піньєра раніше вибачився за те, що не передбачив вибуху соціального невдоволення, та анонсував термінові заходи для задоволення вимог протестувальників, зокрема підвищення мінімальних пенсій та заробітних плат. Також він пообіцяв скасувати надзвичайний стан, запроваджений у країні у зв'язку з протестами 18 жовтня.

Причиною початку масових заворушень стало зростання ціни на проїзд у метро у пікові години з 800 до 830 песо (1,17 долара США).

Протести відбуваються не лише в столиці, а й інших містах країни, зокрема у Вальпараїсо (на фото)

Упродовж п'ятниці в декількох районах столиці виникали сутички між протестувальниками та правоохоронцями, демонстранти зводили барикади, поліцейські використовували проти них водомети та сльозогінний газ. Утім, рівень насильства порівняно з попередніми днями пішов на спад.

Внаслідок протестів вже загинули щонайменше 19 осіб. При цьому провину за смерть п'яти з них покладають на правоохоронців, яких звинувачують у надмірному насильстві та тортурах.

Раніше Піньєра називав учасників насильницьких протестів злочинцями.