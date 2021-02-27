На протестах у М'янмі загинуло 18 людей - ООН

У М'янмі під час протестів проти військового перевороту у неділю, 28 лютого, загинуло щонайменше 18 людей, повідомило управління верховного комісара ООН з прав людини. Протягом дня у кількох місцях по всій країні поліція та військові протистояли мирним демонстрантам із застосуванням зброї. "Згідно з достовірною інформацією, отриманою управлінням верховного комісара ООН з прав людини, загинуло щонайменше 18 людей і понад 30 були поранені", - йдеться у повідомленні.

У багатьох містах країни силовики застосовували силу проти демонстрантів. У найбільшому місті країни Янгуні вони застосували проти натовпу світло-шумові гранати, сльозогінний газ, а також стріляли у демонстрантів. Сутички між правоохоронцями та мітингувальниками також стались у містах Мандалай, Тавой та Баго.

За словами очевидців, у Янгоні кілька учасників акцій загинули від вогнепальних поранень, передає агенція Reuters. Одна жінка, за попередніми даними, померла внаслідок серцевого нападу. Велика кількість людей отримали поранення. За повідомленням новинного сайту Myanmar Now, силовики цілили протестувальникам в голову. Мітингарі будували барикади та вигукували протестні гасла.

Демонстранти у місті Янгун

Військовий переворот та протести у М'янмі

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.