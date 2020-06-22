На Прикарпатті та Буковині через паводки запроваджено надзвичайні заходи безпеки

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях України через різке погіршення погодних умов та сильні дощі почалися паводки. У регіоні в понеділок, 22 червня, оголошено другий - помаранчевий - рівень небезпеки, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

За його даними, на місці працюють рятувальники та поліцейські, які проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, евакуюють людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду. На місце направлено гелікоптер ДСНС Н225 Super Puma, працює оперативний штаб. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, на території Івано-Франківської області через підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах.

"В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобову роботу штабу. Поліцейські охороняють помешкання громадян, аби уникнути мародерства", - зазначив Аваков.

Він додав, що поліцейські та рятувальники проводять роз'яснювальну роботу серед населення області, організовано об’їзні шляхи аварійних ділянок. За словами Авакова, у вівторок зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і нацгвардійців.

У Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.