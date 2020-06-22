 На Прикарпатті та Буковині через паводки запроваджено надзвичайні заходи безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Прикарпатті та Буковині через паводки запроваджено надзвичайні заходи безпеки

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях України через сильні дощі почалися паводки. Через це в регіоні запроваджено надзвичайні заходи безпеки, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

Повінь на Західній Україні

Повінь на Західній Україні (архівне фото)

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях України через різке погіршення погодних умов та сильні дощі почалися паводки. У регіоні в понеділок, 22 червня, оголошено другий - помаранчевий - рівень небезпеки, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

За його даними, на місці працюють рятувальники та поліцейські, які проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, евакуюють людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду. На місце направлено гелікоптер ДСНС Н225 Super Puma, працює оперативний штаб. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, на території Івано-Франківської області через підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах.

"В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобову роботу штабу. Поліцейські охороняють помешкання громадян, аби уникнути мародерства", - зазначив Аваков.

Він додав, що поліцейські та рятувальники проводять роз'яснювальну роботу серед населення області, організовано об’їзні шляхи аварійних ділянок. За словами Авакова, у вівторок зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і нацгвардійців.

У Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.

Дивитись відео 08:23

Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020)

DW.COM

Буревій "Денніс" у Великобританії: є жертви, скасовані сотні авіарейсів

У Північному морі під час буревію потонуло двоє людей. Влада в Уельсі та Шотландії попередила, що очікуються небезпечні повені. (16.02.2020)  

В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей

На сході Японії через спричинені негодою повені загинули щонайменше десятеро людей, ще троє зникли безвісти. (26.10.2019)  

Проливні дощі в Іспанії: троє загиблих, закриті кілька аеропортів

Через негоду загинули вже троє людей, кілька аеропортів тимчасово припинили свою роботу. Негода - найгірша з часу початку спостережень у 1917 році, кажуть метеорологи. (13.09.2019)  

Реклама

Докладно

Померлих під час коронавірусної епідемії в Бергамо ховали поспішно

Коронавірус в Італії: родичі померлих шукають винних у кризі

Ломбардія постраждала від пандемії COVID-19 чи не найбільше у всій Європі. Родичі жертв хочуть тепер з'ясувати причини.  

Bildergalerie Fahrräder | Vor dem Weltfahrradtag am 3.6. (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

Велосипедна революція в європейських столицях (відео)

Європейські мегаполіси Лондон, Брюссель, Париж хочуть стати велосипедними столицями.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  