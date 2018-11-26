На президентських виборах у Грузії перемогла Зурабішвілі

На президентських виборах у Грузії, що відбулися в середу, 28 листопада, здобула перемогу Саломе Зурабішвілі. Це незалежна кандидатка, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Згідно з даними підрахунку 100 відсотків бюлетенів, Зурабішвілі здобула 59,52 відсотка голосів. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.

Натомість кандидата від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе підтримали 40,48 відсотка виборців, передає агентство "Інтерфакс". Явка виборців становила 56,23 відсотка. Інавгурація нової президентки Грузії має відбутися 16 грудня.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів відбувся 28 жовтня. Тоді Зурабішвілі набрала 38,64 відсотка голосів, а Вашадзе - 37,74. Обоє кандидатів у різний час обіймали посаду міністра закордонних справ Грузії.

Ці вибори стали останніми виборам президента Грузії, на яких главу держави обирали шляхом прямого голосування. Президента країни обирають на шість років. Пізніше очільника держави обиратимуть члени виборчої колегії. У 2017 році парламент Грузії вніс зміни до конституції, згідно з якими права і повноваження глави держави значно скоротили.