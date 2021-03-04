На початку 2021 року на тлі пандемії китайський експорт зріс на 60 відсотків

Експорт з КНР на початку поточного року зростав рекордними темпами. У січні-лютому 2021 року китайський експорт несподівано зріс відразу на 60,6 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать оприлюднені в неділю, 7 березня, дані митного відомства КНР.

Настільки стрімкому відновленню китайського експорту сприяло те, що КНР виготовляє чимало товарів, які користуються підвищеним попитом під час пандемії, - медичне обладнання, зокрема захисні маски, а також ноутбуки для роботи в домашніх умовах. Лише в лютому експорт з КНР підскочив на 154,9 відсотка. Експерти очікували зростання, але не такого високого (лише на 38,9 відсотка). У митній службі КНР відзначили, що китайському експорту сприяло й відновлення економіки в країнах ЄС та США.

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Утім, зростання експорту з КНР усе ж не було би настільки високим, якби минулого року на початку пандемії китайський експорт не впав на 17 відсотків.

Зріс у січні-лютому 2021 року й імпорт у КНР: на 22,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики прогнозували зростання на 15 відсотків.

Нагадаємо, що в 2020 році Китай став єдиною великою економікою світу, яка досягла зростання на тлі пандемії, - на 2,3 відсотка. Це, однак, для країни був рекордно низький показник з 1976 року.